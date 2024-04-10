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Суспільство та люди

Хто має право їздити на авто без страхового полісу: думка адвоката

21:31 14 квітня 2024
страховка на авто

Існують кілька категорій громадян, які звільняються від обов’язку укладати договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України, розповів адвокат Олександр Головченко.

«Це учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та особи з інвалідністю внаслідок війни, що визначені законом, які особисто керують належними їм транспортними засобами, — зазначає адвокат. — Особи з інвалідністю I групи, які особисто керують належними їм ТЗ. Особи, що керують ТЗ, що належить особі з інвалідністю I групи, у його присутності. Обов’язковою умовою використання такої пільги є те, що зазначені особи мають бути власниками ТЗ на правовій підставі (на праві власності, оренди, користування за довіреністю тощо). При цьому відшкодування збитків внаслідок ДТП, винуватцями якої є зазначені особи, здійснює МТСБУ».

Якщо станеться ДТП з вини водія, який законодавчо звільнений від ОСЦПВ на території України, то в першу чергу треба терміново повідомити про ДТП відповідний підрозділ Нацполіції.

«Проінформувати один одного про себе, своє місце проживання, назву та місцезнаходження страховика та надати відомості про відповідні страхові поліси. Вжити всіх можливих заходів з метою запобігання чи зменшення подальшої шкоди. Невідкладно (не пізніше трьох робочих днів з дня ДТП) письмово надати МТСБУ повідомлення про ДТП, а також відомості про місцезнаходження свого транспортного засобу та/або пошкодженого майна, контактний телефон та свою адресу. Якщо водій транспортного засобу з поважних причин не мав змоги виконати зазначений обов’язок, він має підтвердити це документально».

Раніше адвокат Олександр Головченко розповідав, чи потрібно при купівлі авто переоформляти страховий поліс.

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