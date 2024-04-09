Статус УБД онлайн: адвокат пояснив, як військовим отримати посвідчення

Отримати статус УБД військовослужбовцям ЗСУ в Україні можна онлайн. Для цього потрібно надіслати пакет документів до комісії Міноборони електронною поштою, пояснює адвокат Олександр Головченко.

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«Треба звернутися до ТЦК та СП за місцем реєстрації (перебування на військовому обліку). Заяву щодо розгляду питання отримання статусу УБД можна подавати в паперовій або електронній формі. Разом із заявою подається згода на збір та обробку персональних даних; дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см на матовому папері.

Представники ТЦК та СП самостійно через систему електронного документообігу скеровують документи на розгляд відповідної комісії через військову частину.

Військова частина: готує довідку про безпосередню участь у бойових діях; надсилає необхідні документи на адресу відповідної комісії. Комісія розглядає документи та ухвалює рішення".

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Для чинних військовослужбовців, додає адвокат, існує два варіанти.

«Військовослужбовець або його представник може підписати заяву (звернення) щодо розгляду питання отримання статусу УБД до комісії з накладанням електронного цифрового підпису або за допомогою „Дія.Підпис“ та надіслати звернення напряму на адресу: [email protected]. Другий варіант — воїн або його представник може підписати заяву до комісії та надіслати її поштою. Заява подається на адресу комісії того органу військового управління, якому підпорядкована військова частина, де військовослужбовець проходить службу».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо цифровізації армії. Він сприятиме швидкому збору військових даних і переведе послуги для військовослужбовців у цифровий формат.

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