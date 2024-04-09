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Суспільство та люди

Статус УБД онлайн: адвокат пояснив, як військовим отримати посвідчення

21:29 10 квітня 2024
посвідчення учасника бойових дій

Отримати статус УБД військовослужбовцям ЗСУ в Україні можна онлайн. Для цього потрібно надіслати пакет документів до комісії Міноборони електронною поштою, пояснює адвокат Олександр Головченко.

«Треба звернутися до ТЦК та СП за місцем реєстрації (перебування на військовому обліку). Заяву щодо розгляду питання отримання статусу УБД можна подавати в паперовій або електронній формі. Разом із заявою подається згода на збір та обробку персональних даних; дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см на матовому папері.

Представники ТЦК та СП самостійно через систему електронного документообігу скеровують документи на розгляд відповідної комісії через військову частину.

Військова частина: готує довідку про безпосередню участь у бойових діях; надсилає необхідні документи на адресу відповідної комісії. Комісія розглядає документи та ухвалює рішення".

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Для чинних військовослужбовців, додає адвокат, існує два варіанти.

«Військовослужбовець або його представник може підписати заяву (звернення) щодо розгляду питання отримання статусу УБД до комісії з накладанням електронного цифрового підпису або за допомогою „Дія.Підпис“ та надіслати звернення напряму на адресу: [email protected]. Другий варіант — воїн або його представник може підписати заяву до комісії та надіслати її поштою. Заява подається на адресу комісії того органу військового управління, якому підпорядкована військова частина, де військовослужбовець проходить службу».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо цифровізації армії. Він сприятиме швидкому збору військових даних і переведе послуги для військовослужбовців у цифровий формат.

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