Львівська міська рада не отримувала жодних коштів на відновлення музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича від фонду Петра Порошенка, попри його публічні обіцянки профінансувати всі необхідні роботи. Про це стало відомо з відповіді на інформаційний запит «Українських новин».



«Щодо сум, які Петро Порошенко обіцяв перерахувати на відновлення музею, мерії відомо лише про ті дані, що озвучувались у відритому листі до міського голови Львова Андрія Садового, який поширював у публічному просторі Благодійний фонд Порошенка. Утім зауважимо, що жодних коштів від Благодійного фонду Порошенка на відновлення музею генерал-хорунжого УПA Романа Шухевича Львівська міська рада не отримувала», — йдеться у відповіді Управління культури Львівської міської ради на запит «Українських новин».

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Як повідомлялося раніше, 1 січня цього року росія двома «шахедами» зруйнувала музей-криївку, де 5 березня 1950 року прийняв свій останній бій генерал-хорунжий УПА Роман Шухевич. Петро Порошенко неодноразово обіцяв, що його фонд профінансує всі необхідні роботи з відбудови музею. Обіцянку лідер «ЄС» так і не виконав.

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Як повідомлялося раніше, за інформацією НАЗК, Петро Порошенко за 2023 рік задекларував 1 мільярд 440 мільйонів гривень доходу. Це разом з доходами 2022 року становить майже у 20 разів більше, ніж усі доходи нардепа за довоєнний 2021 рік. Також минулого року лідер «ЄС» вивів з України понад 18 мільйонів доларів через купівлю цінних паперів за кордоном.

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