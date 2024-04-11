Порошенко у 20 разів збільшив дохід під час війни та половину з доходів за 2023 рік вивів за кордон, — НАЗК

Голова парламентської фракції «ЄС», нардеп Петро Порошенко за 2023 рік задекларував 1 мільярд 440 мільйонів гривень доходу, повідомляють у НАЗК.

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Це разом з доходами 2022 року складає у майже 20 разів більше, ніж усі доходи нардепа за довоєнний 2021 рік. Також торік лідер «ЄС» вивів з України понад 18 мільйонів доларів через купівлю цінних паперів за кордоном.



За роки війни доходи лідера фракції «ЄС» Петра Порошенка суттєво зросли. Згідно з декларацією нардепа, його дохід склав:

у 2023 році — 1 мільярд 440 млн грн, у 2022 році — 1 млрд 435 млн грн. Тоді як за довоєнний 2021 рік Порошенко заробив всього 162 млн грн, що у 20 разів менше, ніж у роки широкомасштабного російського вторгнення в Україну.

Свої доходи народний депутат вкладав в іноземну економіку, зокрема цінні папери інших країн, вивівши таким чином близько 18,6 мільйона доларів з України за останній рік.



Як повідомлялося, Петро Порошенко увійшов до трійки найзаможніших українців разом з Віктором Пінчуком та Рінатом Ахметовим. У 2023 році порівняно з 2022 роком статки Порошенка виросли на 224 мільйони доларів та становлять майже 1 млрд доларів.

Лише від уряду Угорщини за тиждень до зустрічі з проросійським прем'єром Віктором Орбаном, відомим своїми антиукраїнськими заявами, Петро Порошенко отримав наприкінці 2023 року 37 млн, повідомляє НАЗК.

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