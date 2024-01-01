Намагаються знищити навіть пам’ять: у Львові після атаки дронів рф згорів музей Шухевича

Російські окупанти під час атак по Україні намагаються цілити як по живих людях, так і по об'єктах, що становлять історичні пам'ятки, дорогі для кожного українця.

ВІДЕО ДНЯ

Так, під час масованої атаки дронами-камікадзе 1 січня ворог, за словами мера Львова Андрія Садового, поцілив у два об'єкти національної памʼяті: в університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера, та в музей Романа Шухевича на Білогорщі.

«Символічно і цинічно. Війна за нашу історію», — зазначив Садовий.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

«В день народження Степана Бандери москалі повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі», — написав Садовий.

РЕКЛАМА

Також про пожежу в музеї Шухевича під час атаки «шахедів» повідомив і голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він назвав попередню причину.

«Пожежа у музеї Шухевича. Попередня причина: уламки ворожого безпілотника. На місце виїхали представники ДСНС», — написав він у Telegram.

Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича — відділ Львівського історичного музею в селищі Білогорща (нині входить до Залізничного району Львова, вул. Білогорща, 76а). Це музей меморіального типу присвячений головному командиру УПА Роману Шухевичу. Він знаходиться в будинку де той загинув. Музей було відкрито 23 жовтня 2001 року.

Будинок має два поверхи. На першому поверсі розташовано п'ять тематичних залів. Другий поверх відтворює побут головного командира УПА під час перебування його на цій підпільній квартирі (весна 1948−1950 рр).

Нагадаємо, ввечері 31 грудня та вранці 1 січня окупанти запускали по Україні хвилями ударні безпілотники. Сили ППО знищили 87 ворожих дронів. Але були й влучання. Зокрема, в Одеській області в одному з припортових терміналів внаслідок влучання спалахнула пожежа. В одному з житлових будинків загинув 15-літній хлопець. На Хмельниччині було поранено дитину.

157

Читайте нас у Facebook та Instagram