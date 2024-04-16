Коридор затемнень закрився: для яких знаків зодіаку скоро настануть казкові часи

Зазвичай місячне та сонячне затемнення мають значний й досить негативний вплив на життя людей.

Але за 12 днів після закриття коридору затемнень життя деяких знаків зодіаку почне змінюватися на краще, на них чекають приємні події, пише NV.



Коридор затемнень — це період, коли одне за одним відбуваються сонячне та місячне затемнення. Цього року коридор відкрився 25 березня й закрився 8 квітня. Тобто, дуже скоро Зелений Дракон принесе представникам трьох знаків зодіаку по-справжньому багаті подарунки.

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Рак

Під час коридору затемнень, особливо під час параду планет 8 квітня, вам могло здаватися, що ці астрологічні події виснажили всі ваші сили і тепер вам важко навіть спілкуватися з коханими. Але це не так. Після закриття коридору Раки відчують несподіваний приплив енергії. Виявиться, що у вас ще багато невикористаного потенціалу. Пропонуйте нові ідеї на роботі або в особистих стосунках, покажіть, що в вас залишається багато сил.

Скорпіон

Завершення коридору затемнень принесе позитивні зміни в вашому житті і наповнить вас щастям і енергією. Ви помітите зміни у своєму щоденному житті, розкриєте приховане, знайдете відповіді на давні питання. Якщо у вас виникли проблеми з колегами під час коридору затемнень з 25 березня по 8 квітня, то це може бути часом для нового підходу до спілкування з ними. Розгляньте можливість залучення третьої сторони для вирішення ситуації. Це допоможе вам мирно розв’язати конфлікт.

Овен

Останнє сонячне затемнення в коридорі привернуло увагу до проблемних аспектів і спонукало вас переосмислити минулі події. І вже дуже скоро ви зможете зрозуміти свою роль у цих ситуаціях і розпочати новий етап у житті: можливо, уникнення проблем чи їх вирішення. Для того, щоб зрозуміти, чи правильний ваш вибір, спробуйте зайнятися самопізнанням. Розгорніть свою пристрасть до нових починань.

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«ФАКТИ» також публікували рейтинг щасливчиків за знаком зодіаку. Про те, яким представникам зодіакального кола дуже часто щастить, читайте у гороскопі.

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