Рейтинг щасливчиків за знаком Зодіаку: хто народжений для щастя та успіху

Відома астрологиня Анжела Перл впевнена, що для успіху потрібно бути терплячими та стриманими щодо інших людей. В той же час щасливий випадок з співаком на ім'я Jonych, якого викрали цигани, і який через десятки років знайшов брата-близнюка Мирослава Кувалдіна, свідчить про те, що багато людей народжені для щастя і успіху.

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З таким висновком згодні і зарубіжні астрологи, які навіть склали «рейтинг» від найудачливішого до найменш щасливого знаку Зодіаку.

При цьому фахівці вказують, що час народження — не гарантія «тотального успіху у житті», а показник того, як людина підходить до труднощів та розпізнає можливості. Тому навіть 12-е місце у рейтингу зовсім не свідчить, що ці люди приречені на невдачу — вони просто повинні прикладати для щастя трохи більше зусиль.

А найбільшими «щасливчиками» астрологи вважають Стрільців.

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Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрілець за замовчуванням стоїть першим у цьому списку. Його правляча планета — Юпітер, який завжди асоціювався з успіхом, щедрістю та достатком. Для Стрільця саме життя — це багате полотно безцінних вражень та пригод.

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Стрілець сам наживає собі удачу, просто будучи найоптимістичнішим знаком зодіаку. Вони бачать корисну сторону майже у всьому, що відбувається.

2. Козоріг (22 грудня — 19 січня)

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Козоріг, можливо, не перший знак, який спадає на думку, коли ви думаєте про «щасливі випадковості», але ці люди прагнуть успіху незалежно від того, скільки часу це займе. Це дуже вдала риса.

Рішучість Козерогів взяти на себе відповідальність за свою долю з безжальною ефективністю дає їм можливість створити стільки власного успіху, скільки їм потрібно.

3. Лев (23 липня — 22 серпня)

Усі люблять Левів! Впевненість у собі — ключовий інгредієнт для створення життя, повного успіху. Лев приваблює всі види позитивної енергії від інших просто тому, що вони цього очікують.

Їм зручно розповідати аудиторії, що саме їм потрібно, а їхня презентація настільки захоплююча, що люди зазвичай раді дати їм те, про що вони просять.

4. Телець (20 квітня — 20 травня)

Тільців тягне до багатства, краси та комфорту. Їхнє природне почуття цінності та вимогливість до безпеки роблять їх проникливими інвесторами, і не тільки коли справа стосується матеріального багатства.

Почуття території Тельця включає якісних людей та ідеї, а також прекрасні предмети. Невезіння на їхній території є просто неприпустимим.

5. Риби (19 лютого — 20 березня)

Коли люди ще не відкрили жодної планети за Сатурном, Юпітер також був правлячою планетою Риб. Нептун займає цю позицію і в наші дні, але багато старих асоціацій все ще актуальні.

Найбільший талант Риб — це емпатія: здатність розуміти інших людей на глибокому, емоційному рівні. Вони, як правило, знають, що потрібно іншим, і швидко приходять на допомогу, що приносить їм широкий спектр корисних зв'язків у соціальних та професійних мережах.

6. Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Головною турботою Терезів є справедливість і баланс, а не успіх. Насправді, якщо Терезам занадто довго щастить, вони почнуть шукати негативну сторону, яка, як вони знають, має прийти.

Терези в жодному разі не циніки, але вони схильні гостро усвідомлювати, що у всього хорошого є зворотний бік (і навпаки). На щастя, Терези можуть використовувати навички ведення переговорів, щоб збільшити свої шанси уникнути цього недоліку якомога довше.

7. Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолій розумний та інтелектуальний, але водночас ексцентричний і часто оточений силами хаосу та змін. Іноді ці зміни приносять приємні сюрпризи та удачу. Найчастіше вони створюють незручне безладдя.

Водолій — один із найгнучкіших знаків, і його представники вміють знаходити перспективні можливості навіть у найгірших ситуаціях. Їхні успіхи визначається їх здатністю довести справу до кінця і реалізувати ці можливості.

8. Овен (21 березня — 19 квітня)

Овни покладаються на грубу силу і сповнені рішучості досягти свого, незважаючи на удачу. Це часто працює їм на користь, оскільки вони долають усі перешкоди на своєму шляху. Однак такий підхід може спричинити появу багатьох ворогів.

Ентузіазм Овнів теж гідний захоплення, але успіх зазвичай приходить швидше і частіше, якщо вони зможуть приборкати його та навчитися отримувати те, що хочуть, не перетворюючи все на змагання.

9. Близнюки (21 травня — 20 червня)

Близнюки, один із найбільш товариських знаків, вміють справляти враження на людей і є командними гравцями. Найбільша проблема Близнюків проявляється, коли їм доводиться діяти поодинці; вони не можуть довго функціонувати наодинці. Їм потрібні відгуки, думки та схвалення з боку інших.

Успіх Близнюків залежить від успіху інших людей, і в цьому його невдача.

10. Діва (23 серпня — 22 вересня)

Справа не в тому, що Діва приваблює невдачу. Діва просто не вірить у удачу. Діви довіряють спискам, базам даних та дослідженням, і незалежно від того, чи трапляється щось хороше чи погане, вони починають шукати закономірності. Це не обов'язково погано, але удачу неможливо відтворити у лабораторії.

Діви схильні настільки захоплюватися логікою, що не зважають на нову інформацію, яка не відповідає їх теорії, через що вони втрачають безліч несподіваних можливостей.

11. Рак (21 червня — 22 липня)

Якщо успіх залежить від відносин, Рак не робить собі ніякої користі. Цей знак схильний до оборонної, пасивно-агресивної та вічної образи. Звичайно, Раки мають і свої приємні сторони, але, оскільки вони від природи сором'язливі і перебувають у постійному захисті, до цієї їх частини важко достукатися.

Якщо ви хочете збільшити свій успіх, вам доведеться вийти з дому і піти на певний ризик, а бідному Раку доводиться з цим нелегко.

12. Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Правляча планета Скорпіона — Плутон. Оскільки ця планета пов'язана з трагедіями і травматичними життєвими уроками, Скорпіон, природно, займає останнє місце в списку щасливців. Але чи справді Скорпіони найнещасливіші люди зодіаку, чи вони, як Плутон, насправді процвітають у драмах і випробуваннях? Можливо, Скорпіон вітає невдачу? (І якщо так, то чи є їхні невдачі насправді удачею? Скорпіон — це нескінченний парадокс!)

Втім, пам'ятаємо про те, що щастя — в наших руках. Тому потрібно не тільки вивчати фінансовий гороскоп на цей тиждень, але й починати діяти згідно з підказками небесних світил.

Тим більше, що астрологи вже назвали п'ять знаків зодіаку, життя яких у квітні перевернеться «з ніг на голову».

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