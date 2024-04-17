Найсильніша злива паралізувала Дубай: автомобілі плавають вулицями, тисячі туристів застрягли в аеропорту (відео)

Потужні зливи, які свого часу наробили чимало бід у Німеччині, викликавши у низці регіонів повінь, практично паралізували Дубай (ОАЕ).

У мережу викладають відео, зняті в Об'єднаних Арабських Еміратах, на яких видно, що вулиці перетворилися на річки, в яких плавають автомобілі. Справа в тому, що в Дубаї немає стоків для дощової води — в регіоні зазвичай спекотно та сухо.

ВІДЕО ДНЯ

Було затоплено навіть злітну смугу в міжнародному аеропорту, скасовувалися рейси. Школи тимчасово закривали, а працівників офісів відправляли на «дистанційку».

РЕКЛАМА

За деякими даними, у місті випала річна норма опадів — понад 120 мм. Також повідомлялося, що вночі блискавки били по дубайськими хмарочосами, зокрема, по найвищій у світі будівлі — Бурдж-Халіфа.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що нещодавно «велика вода» підтопила базиліку Святого Марка у Венеції.

РЕКЛАМА

Фото — скріншот

408

Читайте нас у Facebook