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Світ

Найсильніша злива паралізувала Дубай: автомобілі плавають вулицями, тисячі туристів застрягли в аеропорту (відео)

8:58 17 квітня 2024
Потоп у Дубаї

Потужні зливи, які свого часу наробили чимало бід у Німеччині, викликавши у низці регіонів повінь, практично паралізували Дубай (ОАЕ).

У мережу викладають відео, зняті в Об'єднаних Арабських Еміратах, на яких видно, що вулиці перетворилися на річки, в яких плавають автомобілі. Справа в тому, що в Дубаї немає стоків для дощової води — в регіоні зазвичай спекотно та сухо.

Було затоплено навіть злітну смугу в міжнародному аеропорту, скасовувалися рейси. Школи тимчасово закривали, а працівників офісів відправляли на «дистанційку».

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За деякими даними, у місті випала річна норма опадів — понад 120 мм. Також повідомлялося, що вночі блискавки били по дубайськими хмарочосами, зокрема, по найвищій у світі будівлі — Бурдж-Халіфа.

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Нагадаємо, що нещодавно «велика вода» підтопила базиліку Святого Марка у Венеції.

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Фото — скріншот

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