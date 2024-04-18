Возив рашистів на ротацію на шкільному автобусі: на Харківщині затримано ще одного колаборанта

Служба безпеки затримала ще одного колаборанта, який співпрацював з рф у період боїв за Харків.

Згідно з оприлюдненою інформацією, зловмисником виявився 59-річний водій шкільного автобуса із селища Козача Лопань, який після захоплення громади запропонував загарбникам свою допомогу у війні проти України і згодом почав возити окупантів на ротацію із прифронтового селища до Бєлгорода та у зворотному напрямку.

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Для «рейсів» колаборант використовував шкільний автобус сільради, який він паркував на подвір’ї власного помешкання, перефарбувавши транспорт у зелений колір та намалювавши на ньому російську символіку.

Цим же транспортом він перевозив з росії зброю та боєприпаси для окупаційних угруповань, які воювали на передовій під Харковом.

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Пізніше, тікаючи із Харківщини від контрнаступу Сил оборони, загарбники забрали у колаборанта автобус, щоб вивезти свій особовий склад і озброєння. А оскільки сам зловмисник виявився ворогові непотрібним, він шукав прихистку від правосуддя у сусідньому селищі. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111−2 Кримінального кодексу України (Пособництво державі-агресору) і взяли під варту. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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Також нагадаємо про нещодавнє затримання у Харкові групи проєктувальників, які допомагали росіянам підключити Запорізьку АЕС до «росатома».

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