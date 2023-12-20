Допомагали окупантам відбирати їжу у людей: на Харківщині засуджено двох поплічників росії

На Харківщині засуджено двох поплічників рф, які під час окупації регіону допомагали рашистам відбирати їжу у людей, працюючи на російських загарбників.

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За повідомленням СБУ, тепер один із зловмисників — мешканець селища Циркуни — проведе за ґратами десять з половиною років. Адже він разом із озброєними російськими військовими вдирався до помешкань українців, а потім вони «конфісковували» продовольчі запаси, авто та генератори.

Під час таких «нальотів» рашисти відбирали навіть їжу у дітей та людей похилого віку, а у разі відмови чи спротиву — погрожували ув’язненням до катівні та вбивством.

Затримали зловмисника під час стабілізаційних заходів на звільненій території регіону у травні 2022 року. Слідчі Служби безпеки інкримінували йому частину 1 ст. 111−2 Кримінального кодексу України («Пособництво державі-агресору»).

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Іншою засудженою стала мешканка Куп’янського району, яка «зливала» до фсб розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на території громади. За даними слідства, російська спецслужба дистанційно залучила жінку до співробітництва після початку повномасштабного вторгнення рф.

Співробітники СБУ встановили місцеперебування зловмисниці й затримали її у власному помешканні після звільнення району.

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На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (Несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, що невдовзі суд має вирішити долю ще одного харків'янина, який під впливом товариша передавав ворогу інформацію про роботу об’єднаної енергетичної системи України та найуразливіших місць енергетичного комплексу держави — АЕС, ТЕС та ТЕЦ. Сам він виявився співробітником державної компанії «Укренерго».



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