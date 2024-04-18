Біологи розповіли, як можна визначити неякісний хліб та несвіжі яйця (відео)

Обираючи в магазині батон, який ви можете спекти і вдома, слід звертати увагу на його зовнішній вигляд, текстуру і запах.

Про це пише сайт з порадами.

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Неякісний хліб надто легкий і навіть здається невагомим, якщо взяти його в руки, а шкоринка може бути занадто твердою, майже кам'яною.

Також від нього може йти гнилий або ж хімічний запах, який не має нічого спільного з приємним ароматом свіжого м'якого хліба. Під час здавлювання якісний хліб, спечений при правильній температурі та без додавання шкідливих інгредієнтів, не повинен злипатися.

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Неякісний хліб часто містить велику кількість шкідливих добавок і консервантів, які можуть бути шкідливими для здоров'я, спричиняти алергії та негативно впливати на травну систему, зазначають експерти.

Крім того, хороший хліб не повинен вкриватися пліснявою через два дні після його купівлі.

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Також господиня самотужки здатна визначити ступінь свіжості придбаних яєць, адже несвіжі можна виявити за допомогою двох інших яєць — всі три потрібно покласти одне на інше і подивитися, чи буде середнє яйце крутитися. Це і буде самим надійним свідченням.

А ще зверніть увагу на чотири надійних лайф-хаки, які допоможуть зберегти свіжість спецій на вашій кухні.

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