Домашній хліб-батон, який ви точно полюбите: готуйте та діліться рецептом із колежанками

Зараз у магазині можна купити будь — який хліб, але домашній — то особлива смакота. Готувати його — справжній ритуал, а який неймовірний потім запах випічки по всій оселі. Неможливо втриматись, аби не скуштувати скибку, ділиться Олена Тарандюк, яка раніше пропонувала приготувати гарбузові кекси з шоколадом.

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Опара: Вода — 150 мл (t 30−35 C)

Дріжджі — 5 г (пресовані)

Борошно — 230 г Тісто: Опара вся

Вода — 110 мл (t 30−35С)

Сіль- 7 г

Цукор — 30 г

Борошно 210- 270 г

Вершкове масло — 20 г (82% жирності)

Опара тривалого бродіння: у воді розпустити дріжджі, додати борошно, змішати до однорідності. Консистенція м'якого тіста. Миску затягнула плівкою, зробила проколи, залишила на бродіння на 2−2,5 години.

У воді розчинити цукор, сіль, додати до готової опари. Розмішати до однорідності. Додати борошно поступово, воно різне, тому може піти по-різному, замісити тісто. Потім маленькими порціями додати масло, кожен раз добре промішати. Вимісити тісто 7−10 хвилин. Тісто м’яке, але не липне до рук. Ємність змастити олією, викласти тісто, закрити плівкою і залишити підходить на 2 години. За цей час зробити одну обминку через 1 годину. Килимок змастити олією, викласти тісто, яке підійшло. Розділити на 2 частини, кожну округлити, прикрити плівкою, залишити на 10 хвилин.

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Сформувати заготовки, викласти на деко, застелене пергаментом, прикрити від завітрювання, залишити підходити на 1,5 години. Потім заготовки обережно змастити теплою водичкою, зробити надрізи гострим ножем. Випікати у розігрітій духовці при t 190 С — 30 хвилин (перші 10 хвилин випікаємо з паром, на дно розігрітого деко виливаємо пів склянки кип'ятку, потім пар прибираємо та допікаємо без пару).

За 5 хвилин до готовності батони змастити крохмальним киселиком та допекти.

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Крохмальний киселик: на 50 мл води ½ ч.л. крохмалю без гірки розмішати та заварити на вогні, він має бути ріденьким.

Нагадаємо рецепт часникових сухариків з черствого хліба.

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