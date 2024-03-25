Як зберігати спеції, якщо відсутні спеціальні ємності: чотири надійних лайф-хаки

Сучасні господині знають секрети використання безлічі спецій, адже вони підсилюють смак їжі, роблячи страви по-справжньому довершеними. Однак прянощі зазвичай потребують правильного зберігання, а це майже неможливо без спеціальних ємностей.

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Чим можна замінити контейнери для спецій, розповідає Ukr.Media.

1. Скляні банки

Такі ємності відмінно підходять для зберігання спецій, досить якісно вимити і просушити їх перед використанням. Щільна кришка банки забезпечить захист від вологи та зовнішніх запахів, зберігаючи спеції свіжими.

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2. Пластикові мішечки із застібкою-блискавкою

Такі мішечки можна наповнити мішечки потрібними спеціями і закрити їх, щоб запобігти потраплянню вологи та зберегти аромат. До того ж пакети можна легко зберігати в шафі або шухляді. Мінусом цього способу зберігання прянощів є недовговічність пластикової тари, тому цей момент краще враховувати заздалегідь.

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3. Паперові пакетики або конверти

Якщо нічого з вище перерахованого під рукою у вас немає, можна використовувати паперові пакетики або конверти для тимчасового зберігання спецій. Такий пакет можна зробити навіть із аркуша паперу, існує безліч варіантів, тому кожен зможе з легкістю придумати рішення. Але пам'ятайте, що паперові пакети — це завжди тимчасове рішення.

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4. Пакети із фольги

Відмінним рішенням для зберігання ароматних спецій можуть стати і саморобні пакети з фольги, адже вони забезпечують захист від вологи та зовнішніх запахів.

А в якості бонусу можна привести невелике відео про те, як щільно закрити пакет зі спеціями або крупами, не використовуючи ніяких зажимів чи ємностей.

А як зберегти сипучі продукти від шкідників, читайте у статті «ФАКТІВ».

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