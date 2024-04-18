Потапа стали порівнювати з Владом Ямою: що сталося

Поки Настя Каменських намагається просувати свою нову пісню про молоко в Інстаграм, її чоловік і продюсер (поки ще) Потап вирішив занятись цією справою у ТікТоці.

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І робить це досить нетривіально.

Так, в своєму TikTok акаунті репер-продюсер запостив ролик, де під нову пісню Насті виливає собі на голову молоко.

Мотиви такого перфоманса зрозуміти важко, але у цій соціальній мережі більшість відео Потапа досить дивні.

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Коли ж молоко стало схожим пінку для бриття, Олексій почав голити собі голову, за що отримав від читачів порівняння з танцюристом-втікачем Владом Ямою.

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Також артиста називають недобрими іменами і пишуть образливі слова.

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Але, схоже, Потапенку все — як з гуски вода. І він продовжить «чудити» далі, ігноруючи думку зіркових колег про близькість повної втрати іміджу і, відповідно, шляхів на Батьківщину.

Фото instagram.com/realpotap/

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