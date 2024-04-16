Потап оцінив, а шанувальники розкритикували: нова пісня Каменських викликала суперечки в Мережі
Настя Каменських вже декілька днів «дратує» шанувальників анонсом нової пісні про молоко. Один епізод з кліпу з'явився разом з повідомленням про її нового бойфренда, ще два — у соціальній мережі співачки.
Певно, така «дозована» подача музичного матеріалу пов'язана з бажанням співачки привчити українців до іспанської мови. Адже саме завдяки Насті ми вивчили, що «Пелігросо» — це небезпечний, а «Елефанте» — слоник.
Тепер ще La leche — молоко.
«La leche en ucraniano es moloko», — співає Каменських і при цьому проводить долонями по грудях, що здається деяким шанувальникам вульгарним і непристойним.
Втім, здається, що Настя з командою навмисне пішла «шляхом Потапа» — провокації на грані фолу та скандалу.
Репер це відчув першим і похвалив (екс)дружину, зазначивши, що це — потенційний хіт. І дав ролику оцінку словом «Фуего» — вогонь.
Сподобалась пісня і деяким шанувальникам, вони пишуть, що і ній Анастасія виглядає органічною жінкою і сама собою.
В той же час багатьом слухачам пісня явно не «зайшла».
Тому всі чекають виходу повною версії кліпу, сподіваючись, що, можливо, змінять думку.
Нагадаємо, раніше Настя приємно здивувала українців.221
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