Потап оцінив, а шанувальники розкритикували: нова пісня Каменських викликала суперечки в Мережі

Настя Каменських вже декілька днів «дратує» шанувальників анонсом нової пісні про молоко. Один епізод з кліпу з'явився разом з повідомленням про її нового бойфренда, ще два — у соціальній мережі співачки.

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Певно, така «дозована» подача музичного матеріалу пов'язана з бажанням співачки привчити українців до іспанської мови. Адже саме завдяки Насті ми вивчили, що «Пелігросо» — це небезпечний, а «Елефанте» — слоник.

Тепер ще La leche — молоко.

«La leche en ucraniano es moloko», — співає Каменських і при цьому проводить долонями по грудях, що здається деяким шанувальникам вульгарним і непристойним.

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Втім, здається, що Настя з командою навмисне пішла «шляхом Потапа» — провокації на грані фолу та скандалу.

Репер це відчув першим і похвалив (екс)дружину, зазначивши, що це — потенційний хіт. І дав ролику оцінку словом «Фуего» — вогонь.

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Сподобалась пісня і деяким шанувальникам, вони пишуть, що і ній Анастасія виглядає органічною жінкою і сама собою.

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В той же час багатьом слухачам пісня явно не «зайшла».

Тому всі чекають виходу повною версії кліпу, сподіваючись, що, можливо, змінять думку.

Нагадаємо, раніше Настя приємно здивувала українців.

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