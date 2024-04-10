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Шоу-бізнес

Стане мемом: продюсер спрогнозував, чи зможе Потап повернутися в український шоубізнес

13:10 10 квітня 2024
Потап

Після того, як Потап цілувався на концерті з росіянками та німкенями, та ледь не виступив як представник російського ретро, багато хто з українців припустив, що тепер Олексієві Потапенку шлях назад у вітчизняний шоубізнес закритий — шанувальники навряд чи пробачать йому «зраду».

Свою думку з цього приводу висловив і продюсер Михайло Ясинський в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Чоловік наголосив, що після скандальних витівок репера, важко сказати, якою буде його доля в Україні. Проте він все ж має деякі припущення.

«Думаю, що він повернеться в якості такого персонажу-мему з минулого життя і в той інформаційний простір, який ми зараз передбачити не можемо. Ми навіть не можемо уявити його собі таким, яким він буде», — сказав Михайло в розмові зі Славою Дьоміним.

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Ясинський також зазначив, що впливу Потап вже не буде мати.

«Що стосується його, як продюсера, як впливової людини — тут я трошки не впевнений. Зараз ми бачимо, як на ринок українського музичного життя вийшли люди зовсім іншого рівня креативу, творчості, музичного таланту. Це просто космос. Українська музична культура взагалі змінюється. Сенси змінилися, тобто картина світу Олексія Потапенка навіть як і моя, і дуже багатьох наших колег, вона зовсім інша. Скажу чесно, вони інші, а Потап не співпадає з тим, як звучить сьогоднішній день і як транслює цей день молодь, там шансів немає», — наголосив Ясинський.

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Нагадаємо, що Потап, схоже, не тільки намагається підірвати свій авторитет серед любителів музики — він ще й робить все для того, щоб зруйнувати свій шлюб з Настею Каменських.

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