На Рівненщині двоє місцевих напали на прикордонний наряд: названо причину

Поки українські прикордонники на Харківщині мужньо протистоять російському ворогу, у Рівненській області їхні колеги змушені відбивати хуліганські напади. Саме такий інцидент цієї ночі трапився неподалік населеного пункту Зарічне, де прикордонному наряду, який під час виконання завдань рухався на службовому авто, перегородив дорогу інший транспортний засіб.

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Підійшовши до автомобіля для з’ясування причин блокування дороги, прикордонники виявили двох чоловіків, які перебували в неадекватному стані.

За повідомленням Державної прикордонної служби, вимогу надати для перевірки документи та провести огляд авта чоловіки проігнорували, почали нецензурно висловлюватися та агресивно поводитися. Врешті-решт без жодних пояснень один з них завдав удару в обличчя прикордоннику.

На місце події наряд викликав співробітників поліції.

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Обох правопорушників було затримано. За злісну непокору законній вимозі прикордонників на осіб складено протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст.185−10 КУпАП. Також до Національної поліції направлено повідомлення про кримінальні правопорушення за ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» та ст. 122 «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження» КК України.

Прикордонник з травмами звернувся до медичного закладу.

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«Зауважимо, що будь-які насильницькі дії проти військовослужбовців є не припустимими, тим паче заподіяння шкоди життю і здоров’ю захисників під час виконання ними обов’язків військової служби та вчинення дій згідно з чинним законодавством України», — додають у ДПСУ.

Нагадаємо, що прикордонники також змушені рятувати життя «ухилянтів», які прагнуть за будь-яку ціну уникнути мобілізації, перейшовши лінію державного кордону.

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