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Україна

Над трьома селами у «сірій» зоні на Харківщині знову піднято український прапор, — Держприкордонслужба

17:01 30 березня 2024
Прапор України

Українські прикордонники у черговий раз підняли прапор України над населеними пунктами Харківщини, що наразі знаходяться в «сірій зоні».

«Прикордонники „Сталевого кордону“ підняли над населеними пунктами Шабельне, Піщане та Дегтярне синьо-жовтий стяг. Ці населені пункти на Харківщині знаходяться поблизу державного кордону з рф у так званій „сірій зоні“. Територія зруйнованих сіл щільно замінована, а через постійні ворожі обстріли не придатна для проживання», — повідомили у Державній прикордонній службі та показали відео підняття стягу.

Раніше «Сталевий кордон» дістався сел Строївка та Тополі, до яких не було безпечного шляху через щільне мінування.

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