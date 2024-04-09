Зустрів рись і чув вовків: прикордонники врятували ухилянта, який шість днів блукав засніженими Карпатами (відео)

В Україні затримали ще одного ухилянта, який хотів незаконно втекти за кордон. Порушника, який дорогою до Румунії заблукав в Карпатах, врятували прикордонники. Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

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«6 днів бродив горами 42-річний чоловік, намагаючись самотужки дістатися кордону із Румунією. Утім, каже, не очікував, що подорож може стати настільки важкою та небезпечною. Адже й сніговий покрив в горах сягав двох метрів, та й дикі звіри там взагалі не рідкість — розповів, що зустрів карпатську рись, а ночами чув вовків. Зрештою, „горе-турист“ кілька разів втрачав орієнтування, тож наблукав горами близько 70-ти кілометрів, промок та замерз. Прикордонники допомогли ослаблому подорожувальнику спуститися до цивілізації. За спробу незаконного перетину держкордону на нього склали адмінпротокол», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», у листопаді ухилянт, який три дні бродив Карпатами і якого врятували прикордонники, помер у лікарні. Пізніше в горах знайшли тіло ухилянта, який хотів втекти до Румунії. Тоді ж прикордонники попередили тих, хто хоче незаконно перетнути кордон, про небезпеку нападу вовків.

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