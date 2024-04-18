Мобілізують за борги: право на відстрочку може втратити ще одна категорія громадян

Право на відстрочку від мобілізації в Україні можуть втратити військовозобов'язані батьки трьох чи більше дітей віком до 18 років, які не сплачували аліменти понад три місяці.

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Про це народна депутатка, членкиня парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз розповіла виданню LB.ua.

Вона нагадала, що стаття 23 нового закону про мобілізацію передбачає відстрочку для військовозобов'язаних жінок і чоловіків, у яких «…на утриманні перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, за умови, що немає заборгованості зі сплати аліментів».

Тому в уряді запропонували нардепам ввести положення в дію, тобто позбавити права на відстрочку боржників «зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці». І цю пропозицію підтримали в оборонному комітеті парламенту.

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Тож тепер втратити право на відстрочку від мобілізації можуть батьки трьох чи більше дітей, які понад три місяці не сплачували аліменти хоча б за одну дитину. А працівники ТЦК та СП отримають доступ до бази даних про заборгованість за несплату аліментів.

Фріз зауважила, що уряд ініціював цю норму з технічною помилкою в тексті, «тому комітет ухвалив її з урахуванням технічної правки (зі згадкою саме про аліменти). Щодо розрахунків, то ні Генеральний штаб, ні Міністерство оборони такої статистики не надавали. Проте ми всебічно довіряємо цій пропозиції».

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В LB.ua також повідомили з посиланням на відповідь на запит від Міністерства юстиції, що станом на 1 березня на виконанні в органах Державної виконавчої служби перебували 520,2 тис. документів про стягнення аліментів.

Заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко вказав, що наразі немає точної статистики батьків-боржників, які не сплатили аліменти за понад три місяці, і які мають трьох чи більше дітей. Проте, на думку посадовця, кількість людей, які можуть втратити відстрочку, може сягати не менш ніж 20 тисяч.

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Нагадаємо, що ще одна народна обраниця, Олена Шуляк, озвучила цікаві нюанси ухваленого наразі за основу законопроєкту про залучення засуджених громадян до захисту України.

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