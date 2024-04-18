Шлях до нового життя: засуджені зможуть служити на посадах офіцерів та сержантів

Ухвалений у першому читанні законопроєкт про залучення засуджених громадян до захисту України на фронті має деякі нюанси.

Деталями поділилася голова партії «Слуга народу» й голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.



«Залежно від рівня свого військового вишколу, засуджені зможуть служити не тільки на посадах рядових, а й сержантів, офіцерів. Наразі ми змушені ухвалювати непопулярні рішення, які не зможуть на 100% задовольнити наших громадян, але ми зосереджуємо всі наші сили, усі ресурси для досягнення єдиної мети — перемоги над агресором», — зазначила Олена Шуляк.

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Водночас для того, щоб засуджений мав право стати частиною ЗСУ, має бути не тільки його особиста згода, а й командирів частин, де будуть створені спеціальні підрозділи.

«Законопроєктом запроваджується можливість за згодою засудженого проходити службу в ЗСУ після медичної перевірки фізичного та психічного стану. Також обов'язково потрібно отримати згоду від командира військової частини, де формуватимуться підрозділи із засудженими. Коли є всі ці згоди, то саме суд розглядатиме можливість дострокового звільнення для підписання контракту із ЗСУ», — заявила Олена Шуляк.

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Окремо вона додала, що такі військові перебуватимуть під час служби на спеціальному обліку, а адміністративний нагляд за ними проводитиме командир частини.

Дискусії щодо документа тривають, і, за словами голови партії «Слуга народу», вони з колегами обговорюють питання того, хто саме матиме право на мобілізацію. Зокрема, це можуть заборонити тим, хто вчинив злочини проти основ нацбезпеки, колаборанти, убивці тощо. До другого читання народні депутати сподіваються знайти консенсусне рішення.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що направлені до війська засуджені будуть служити без зарплат та відпусток.

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