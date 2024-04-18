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«Довгих п’ять місяців рідні чекали на звістку про те, що він живий»: під Запоріжжям загинув захисник з Вінниччини

20:03 21 квітня 2024
похорон Романа Стрія

У селі Кинашів на Вінниччині попрощалися із загиблим захисником Романом Стрієм, повідомили у громаді. Ще в одну домівку прийшли горе, розпач і сум. Захиснику навіки 39 років.

«Роман після школи вступив до Нікопольського економічного університету. Після вищого навчального закладу пішов служити до лав Збройних Сил України. Згодом працював в Нікопольському відділку міліції. У 2010-му повернувся до рідної домівки. 20 січня 2023 року був мобілізований до ЗСУ, брав участь у виконанні бойових завдань. Солдат служив водієм-електриком з обслуги взводу звукометричної розвідки батареї управління та артилерійської розвідки».

16 листопада 2023 року біля населеного пункту Новопрокопівка Пологівського району Запорізької області воїн загинув.

«Довгих п’ять місяців рідні чекали на звістку, що їхній Роман живий. Проте дива не сталося».

Поховання воїна в рідному селі

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Поховали воїна на кладовищі у селі Кинашів з усіма належними військовими почестями, під залпи почесної варти та державний гімн України. У бійця залишилися батько, сестра та дві дочки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що під час виконання бойового завдання загинув соратник Серія Притули Павло Петриченко.

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