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Суспільство та люди

Важка втрата: під час виконання бойового завдання загинув соратник Притули Павло Петриченко

10:51 16 квітня 2024
Павло Петриченко

На фронті загинув Павло Петриченко, боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, автор петиції про обмеження онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану.

Про це у мережі повідомив волонтер Сергій Притула, який тісно співпрацював із загиблим.

«Паш, ти був Воїном з великої літери! Ми всі на колінах перед тобою! Я не знаю, як це все опанувати, Паш… Люблю Тебе, Братику! Спасибі за все, що ти прививав мені всі ці роки! Обіцяю, що все буде виконано!» — пообіцяв він.

Також про смерть чоловіка поінформувала його сестра Марина, зазначивши, що про час прощання з героєм повідомлять пізніше.

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Судячи з відео, що його оприлюднив буквально днями сам Павло у соцмережі, його підрозділ воює на Донеччині, в районі Красногорівки.

До повномасштабного вторгення Павло був проєктним менеджером і учасником громадських ініціатив. У березні 2022 долучився до роботи волонтерського центру Сергія Притули, а в квітні мобілізувався до лав ЗСУ.

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29 березня 2024 року він зареєстрував на сайті Офісу президента петицію «Обмеження роботи онлайн-казино», де закликав обмежити гральний бізнес. Вже за кілька годин після публікації вона набрала 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду главою держави.

Нагадаємо, раніше на Донбасі загинув український журналіст, колишний редактор телеканалу СТБ і ведучий Kyiv Live Петро Цурукін, який служив у лавах ЗСУ з 2023 році. Воїнові було 33 роки.

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