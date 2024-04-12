Мужньо тримав оборону під Авдіївкою: ворожий дрон вбив воїна з Вінниччини

Тростянецька громада на Вінниччині у глибокій скорботі. З бойового завдання не повернувся Ігор Сорочан, йдеться у некролозі. Герою назавжди 52 роки.

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«Ігор мав фах столяра-будівельника, паркетника. Разом з дружиною Людмилою виховували сина Євгенія (наразі також захищає Україну від російської навали), доньок Лілію та Дар’ю, — пишуть у соцмережі. — На повномасштабну війну Ігоря мобілізували 26 лютого 2022 року. У складі 11-го окремого мотопіхотного батальйону „Київська Русь“ 59-ї бригади імені Якова Гандзюка навідник мотопіхотного підрозділу воював за Миколаївщину та Херсонщину, Соледар. Уже другий рік підрозділ тримає оборону на Авдіївському напрямку. Тут тривають жорстокі бої майже десять років. Неодноразово боєць проявляв мужність і витримку, сміливість та відвагу».

В одному з боїв поблизу населеного пункту Первомайське Покровського району Ігор Сорочан загинув. Ворожий дрон скинув на позицію смертоносну вибухівку. Так закінчився земний шлях захисника.

«Скрізь, де прямував траурний кортеж з тілом бійця, люди встеляли дорогу квітами у живому коридорі. Поховали героя з усіма почестями на Летківському кладовищі», — повідомили у громаді.

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Поховали героя з усіма почестями на Летківському кладовищі

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на Рівненщині поховали бійця, який поліг під час звільнення Харківщини. Його тіло шукали півтора року.

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