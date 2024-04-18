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Шоу-бізнес

Каменських влаштувала суперечку з хейтерами і порівняла їх з бридкими котами (відео)

19:19 18 квітня 2024
Співачка в мінорі

Схоже, співачка Настя Каменських наполегливо намагається налагодити діалог з шанувальниками після скандального кліпу про молоко, але ці спроби не завжди закінчуються вдало.

От і сьогодні у артистки, вочевидь, був гарний настрій, і вона вирішила поділитися ним з фанатами.

Жінка одягла зелені штани, білий бомбер і білі кросівки. Образ вона доповнила невеликою сумкою з емблемою Prada та сонячними окулярами у білій футуристичній оправі. Світлину вона опублікувала в соціальній мережі, підписавши її «Весняний час»

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Багато коментаторів були у захваті, поставили багато смайликів із серцями та написали «Красуня!», «Дуже личить».

В той же час знайшлись і ті, хто звернув увагу на неохайне ліжко за Настею. «Чому ліжко не заправлене?», — поцікавились вони.

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Після цього настрій у Насті, вочевидь, зіпсувався — якій же красуні сподобається, коли її носиком тикають в ситуацію, з якої можна зробити висновок, що вона трохи нечупара?

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Але вступати у суперечку з хейтерами Анастасія не стала, а опублікувала відео, на якому два не дуже симпатичних коти ведуть дивний діалог: один щось пропонує, а інший на все відповідає незадоволеним «ні».

Вочевидь, цим Настя хотіла натякнути: що не роби, а ви все одно намагаєтесь віднайти якісь недоліки. Відповідно, на неї почали виливати нові порції критики.

Також сьогодні відзначився і чоловік співачки Потап: він вирішив на власному прикладі прорекламувати кліп дружини про молоко, але теж досить дивним образом.

Фото instagram.com/kamenskux/

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