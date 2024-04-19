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Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: є жертви, під завалами п'ятиповерхівки шукають людей (фото, відео)

8:23 19 квітня 2024
Пожежа у Дніпрі

У ніч проти п'ятниці, 19 квітня, росіяни знов завдали ракетного удару по Дніпропетровщині.

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про зліт з російського Моздоку трьох літаків стратегічної авіації, а також про запуск ворогом «шахедів». Після 5 години в Дніпрі пролунало кілька вибухів.

Очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак повідомив про влучання у житлову багатоповерхівку: «У Дніпрі горить п'ятиповерхівка. Вона частково зруйнована. Під завалами можуть бути люди. На зараз, попередньо, шестеро постраждалих. На Криворіжжі пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Є руйнування й на Синельниківщині. Там загинула жінка».

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Частину ворожих цілей над регіоном збили Сили ППО — тільки за ранок, за попередніми даними, 9 ракет і ще дві — вночі.

Сергій Лисак уточнив, що у Павлограді пошкоджене одне з підприємств. У Синельниковому є загиблі та постраждалі. Серед поранених діти. Один — важкий. Частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 — пошкоджені.

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У Дніпрі, окрім житлового будинка, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. Загалом у місті станом на цей час відомо про 3 загиблих та 15 поранених. Серед жертв — дитина, яка померла у лікарні.

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Через влучання у Дніпрі обмежений рух — всі маршрути громадського транспорту курсують без заїзду до пл. Вокзальна.

Також ворог вночі з артилерії обстріляв Нікопольщину: увечорі напередодні бив по Нікополю, вночі — по Марганецькій громаді. Пошкоджені два приватні будинки.

Нагадаємо, що напередодні у Чернігові був оголошений день жалоби — ворог вдарив ракетами по центру міста. Тоді загинулит 17 людей, близько 80 були поранені.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

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