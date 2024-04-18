Ворог завдав ударів по Дніпровському району, є постраждалі
Окрім нічної атаки по Україні російські війська атакували Дніпровський район на Дніпропетровщині вдень 18 квітня, після чого почалися пожежі.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«Ворог атакував Дніпровський район», — констатував він.
За словами голови ОВА, також є поранені.
«Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків — 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості», — додав Лисак.
Крім того, почалися займання.
«Деталі — після відбою. Загроза триває. Будьте у безпечних місцях», — додав він.
Пізніше Лисак розповів, що через ракетну атаку рф у Дніпровському районі пошкоджено інфраструктурний об'єкт і підприємство.
«Досі вирують дві пожежі. Інформацію уточнюємо», — додав глава ОВА.
І тільки о 16:35 він повідомив, що обидві пожежі, які виникли через ракетну атаку, вдалося приборкати.
«А роботи у рятувальників було чимало. Тільки на підприємстві вогонь охопив 950 кв м», — зазначив керівник області.
Відзначимо, що багато роботи мають і співробітники СБУ, які затримують,
Фото t. me/dnipropetrovskaODA
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