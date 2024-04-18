Ворог завдав ударів по Дніпровському району, є постраждалі

Окрім нічної атаки по Україні російські війська атакували Дніпровський район на Дніпропетровщині вдень 18 квітня, після чого почалися пожежі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«Ворог атакував Дніпровський район», — констатував він.

За словами голови ОВА, також є поранені.

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«Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків — 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості», — додав Лисак.

Крім того, почалися займання.

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«Деталі — після відбою. Загроза триває. Будьте у безпечних місцях», — додав він.

Пізніше Лисак розповів, що через ракетну атаку рф у Дніпровському районі пошкоджено інфраструктурний об'єкт і підприємство.

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«Досі вирують дві пожежі. Інформацію уточнюємо», — додав глава ОВА.

І тільки о 16:35 він повідомив, що обидві пожежі, які виникли через ракетну атаку, вдалося приборкати.

«А роботи у рятувальників було чимало. Тільки на підприємстві вогонь охопив 950 кв м», — зазначив керівник області.

Відзначимо, що багато роботи мають і співробітники СБУ, які затримують, в т. ч. і в Дніпрі, російських інформаторів, що «полюють» на вогневі позиції українських зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони.

Фото t. me/dnipropetrovskaODA



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