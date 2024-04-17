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У Чернігові вже 17 загиблих: на 18 квітня у місті оголошено жалобу (фото)

18:29 17 квітня 2024
Обстріл

18 квітня у Чернігові оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів рф 17 квітня. Про це повідомив виконувач обов’язків мера Чернігова Олександр Ломако.

«Підписав відповідне розпорядження. Мої співчуття рідним загиблих. російськи нелюди обов’язково відповідатимуть за скоєне, за вбивства невинних. Остаточна кількість жертв ще встановлюється, пошуково-рятувальна операція триває», — йдеться у повідомленні.

В ДСНС повідомили, що кількість загиблих внаслідок удару по Чернігову зросла.

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«Чернігів. За оновленою інформацією, загинуло 17 людей, у тому числі 2 особи померли в лікарні. Крім того, 60 людей постраждало, із них 3 дитини. Надано психологічну допомогу 58 особам», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», українські знаменитості відреагували на жорстокий ракетний удар країни-терориста по мирному Чернігову 17 квітня. Ворог вдарив по середмісті трьома ракетами «Іскандер».

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