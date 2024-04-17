У Чернігові вже 17 загиблих: на 18 квітня у місті оголошено жалобу (фото)

18 квітня у Чернігові оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів рф 17 квітня. Про це повідомив виконувач обов’язків мера Чернігова Олександр Ломако.

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«Підписав відповідне розпорядження. Мої співчуття рідним загиблих. російськи нелюди обов’язково відповідатимуть за скоєне, за вбивства невинних. Остаточна кількість жертв ще встановлюється, пошуково-рятувальна операція триває», — йдеться у повідомленні.

В ДСНС повідомили, що кількість загиблих внаслідок удару по Чернігову зросла.

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«Чернігів. За оновленою інформацією, загинуло 17 людей, у тому числі 2 особи померли в лікарні. Крім того, 60 людей постраждало, із них 3 дитини. Надано психологічну допомогу 58 особам», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», українські знаменитості відреагували на жорстокий ракетний удар країни-терориста по мирному Чернігову 17 квітня. Ворог вдарив по середмісті трьома ракетами «Іскандер».

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