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Миттєва карма: в росії розбився Ту-22, який атакував Україну (фото, відео)

9:05 19 квітня 2024
Літак Ту-22М3 впав

Ранком 19 квітня в росії впав літак стратегічної авіації Ту-22М3 який брав участь у нічній ракетній атаці по Україні.

«Миттєва карма у дії — літак Ту-22М3 ВКС рф, який кидав вночі ракети, розбився у Ставропольському краї. Льотчики, нажаль, вижили», — повідомляють в Сухопутних військах ЗСУ.

Моніторинговий канал стверджує, що цей Ту — перший борт стратегічної авіації, який був уражений Україною у повітрі за весь час повномасштабного вторгення. Він був підбитий та впав.

Фото з мережі

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В росії визнають падіння Ту-22М3 «після виконання бойового завдання при поверненні на аеродром базування». Стверджується, що за попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність. Три льотчики вижили, ще одного розшукують.

Раніше в ГУР МО повідомляли про пошкоджені літаки на авіабазі у російському Єйську, яку атакували українські безпілотники.

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Фото з мережі

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