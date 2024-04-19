Миттєва карма: в росії розбився Ту-22, який атакував Україну (фото, відео)

Ранком 19 квітня в росії впав літак стратегічної авіації Ту-22М3 який брав участь у нічній ракетній атаці по Україні.

«Миттєва карма у дії — літак Ту-22М3 ВКС рф, який кидав вночі ракети, розбився у Ставропольському краї. Льотчики, нажаль, вижили», — повідомляють в Сухопутних військах ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ

Моніторинговий канал стверджує, що цей Ту — перший борт стратегічної авіації, який був уражений Україною у повітрі за весь час повномасштабного вторгення. Він був підбитий та впав.

Фото з мережі

РЕКЛАМА

В росії визнають падіння Ту-22М3 «після виконання бойового завдання при поверненні на аеродром базування». Стверджується, що за попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність. Три льотчики вижили, ще одного розшукують.

Раніше в ГУР МО повідомляли про пошкоджені літаки на авіабазі у російському Єйську, яку атакували українські безпілотники.

РЕКЛАМА

Фото з мережі

РЕКЛАМА

293

Читайте нас у Facebook