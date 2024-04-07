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Сім літаків росіян підбито в результаті атаки дронів ГУР на аеродром у Єйську, — ЗМІ

16:45 7 квітня 2024
Аеродром у Єйську

В Єйську дрони Головного управління розвідки Міністерства оборони України під час атаки 5 квітня уразили чотири російські літаки Су-30 та літак-амфібію, пише «Українська правда» з посиланням на джерела.

В результаті атаки уражено з різними ступенями пошкодження сім російських літаків. З них чотири багатоцільові винищувачі Су-30СМ, два військово-транспортні літаки та літак-амфібія БЕ-200. Також знищено дизельну підстанцію аеропорту.

«Охорона летовища здійснювалась силами 726 учбового центру 51 дивізії ППО рф. Для відбиття атаки було використано зенітний ракетно-гарматний комплекс „Панцир-С“ і стрілецьку зброю. Втім, п'яти українським „пташкам“ вдалось прорвати щільну оборону та подолати спроби пригнічення засобами РЕБ», — повідомив співрозмовник в ГУР.

Як писали «ФАКТИ», під час атаки українських дронів в Морозовську (Ростовська область рф) було знищено щонайменше 6 літаків ворога. Також серйозні пошкодження отримали щонайменше три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС на аеродромі «Енгельс-2».

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