Керівник Комітету з питань етики НАЗЯВО захищає докторську дисертацію у Словаччині: що відомо

Керівник Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), доцент кафедри маркетингу СумДУ, кандидат технічних наук Артем Артюхов написав докторську дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук. Як повідомило інформагентство «Українські національні новини», захист відбудеться 19 квітня в Економічному університеті Братислави, де науковець працює з минулого року.

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11−12 квітня у Словаччині проходили міжурядові українсько-словацькі консультації, під час яких відбулася зустріч двох міністрів освіти — очільника МОН України Оксена Лісового та міністра освіти, досліджень, розвитку та молоді Словаччини Томаша Друкера. Як повідомляє МОН України, ключовим стало питання всебічної підтримки України Словаччиною у сфері освіти та науки. Словацька сторона запевнила, що й надалі надаватиме можливості для українських студентів і науковців, які знайшли притулок на словацькій землі.

У контексті цієї події словацькі медіа повідомили, що словацькі університети роблять все можливе, щоб допомогти українським ученим врятуватися від війни, і описали унікальний кейс: в Економічному університеті Братислави відбудеться захист докторської дисертації українського вченого Артема Артюхова.

Офіційне повідомлення на сайті Міністерства освіти і науки України підтверджує, що спецрада СумДУ, на якій Артем Артюхов публічно представить свою дисертацію на здобуття ступеня доктора економічних наук, проведе засідання у Братиславі.

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Відповідно до декларації за 2023 рік, голова Комітету з питань етики НАЗЯВО Артем Артюхов, працює не лише в Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти, а й в Сумському державному університеті. Окрім цього, Артем Артюхов ще й веде активну громадську діяльність — він є одним із засновників і членом президії всеукраїнської громадської організації «Інноваційний університет», займається різноманітними міжнародними проєктами.

Вибір місця захисту не випадковий — науковець з лютого минулого року працює на Факультеті комерції Економічного університету Братислави на посаді дослідника, поєднуючи це з навчанням в докторантурі і з роботою та державною службою в Україні.

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У разі успішного захисту науковець Артем Артюхов остаточно змінить інженерно-технічну спеціальність на економічну. У 2009 році він став кандидатом технічних наук за спеціальністю «Процеси та обладнання хімічної технології», а його дисертація була присвячена гідродинамічним чинникам грануляційних пристроїв із зниженою висотою польоту гранул. Десять років він працював доцентом кафедри «Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв» у СумДУ, а три роки тому перейшов на кафедру маркетингу.

У докторській дисертації «Управління якістю освітньо-наукової діяльності в системі державного регулювання національної економіки», з текстом якої можна ознайомитись за посиланням, Артем Артюхов використав свій досвід роботи в НАЗЯВО.

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Офіційними опонентами дисертації виступили члени ВГО «Інноваційний університет» та учасники спільного проєкту «Інноваційний університет та лідерство» — Юрій Данько (Сумський національний аграрний університет), Ольга Гринькевич (Львівський національний університет імені Івана Франка) та Віра Усик (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана).

Словацькі ЗМІ написали, що Словаччина пишається тим, що може долучитися до примноження миру та збереження інтелектуального потенціалу української нації.

«Зважаючи на суперечливе законодавство України для чоловіків мобілізаційного віку, такі вчені, як Артем Артюхов, зазвичай постають перед дилемою: вирушити на фронт чи зберегти наукову діяльність. Тому він і не відвідує зараз свою Батьківщину. Життя в країні Європейсього Союзу дає йому можливість плідно працювати та не відчувати тягаря та жахіть війни», — зазначило словацьке видання 24 Hodin.

Сумський державний університет повідомив дату та час захисту: 19 квітня 14:00 у гібридному форматі (у залі засідань та синхронно в онлайн-режимі за посиланням, ID конференції: 821 7508 2274, пароль: aa2024) — побачити захист можуть усі бажаючі.

На фото у заголовку Артем Артюхов. Фото пресслужби НАЗЯВО

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