Побачимо «парад відставок»: у Раді анонсували гучні звільнення та назвали прізвища

В Україні можливі кадрові перестановки у владних кабінетах. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Наступний тиждень буде пленарний (23−25/04) і… кадровий. Не так гучно, як ви того очікували, але дуже скоро ви побачите парад відставок „за власним бажанням“. !! Тут увага, ніхто не знає фінального рішення. Але є відчуття що це буде», — написав він.

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За його словами, можуть змінити 3−4 міністра, серед яких навіть два віце-премʼєра, гепрокурора та членів Рахункової палати.

«Плюс до цього, треба буде зробити певні переміщення на ці відкриті вакансії серед теж наявних міністрів. Хоча не факт, що всі призначення відбудуться саме на наступному тижні. Ще раз, остаточного рішення по конкретним прізвищам немає, тому може перебратися ще. Але точно якись кадровий пакет буде», — написав нардеп.

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Народний депутат Олексій Гончаренко назвав призвища міністрів, яких можуть звільнити.

«Ну раз колега написав. Назву прізвища. Точно на вихід Верещук, Кубраков (під питанням, але скоріш за все також). Мінкульт будуть розсформовувати і кудись приєднувати. Оксен Лісовий, міністр освіти, також скоріш за все — все», — написав він.

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Як писали «ФАКТИ», після звернення журналістів Генштаб звільнив Наталію Гуменюк із посади спікера Сил оборони Півдня.

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