У Дніпрі з-під завалів дістали ще одну жертву, рятувальну операцію завершено
У Дніпрі, інфраструктуру якого ворог потужно обстріляв 19 квітня, вночі завершили рятувально-пошукові роботи у п'ятиповерхівці, яка зазнала найбільшого руйнування. З-під завалів будинку дістали тіло загиблого чоловіка, який став третьою жертвою атаки серед дніпрян.
Він жив на п'ятому поверсі будинка, і його тіло деблокували останнім.
За уточненими даними, кількість постраждалих мирних мешканців обласного центру досягла 24 осіб.
Також у ДСНС зазначили, що психологічна допомога знадобилася 51 мешканцю міста.
Розбирали завали зруйнованої багатоповерхівки 101 рятувальник та 20 одиниць техніки.
Сьогодні, 20 квітня, у Дніпропетровській області оголошено День жалоби за загиблими під час атаки 19 квітня. В той день через російські атаки загинуло 8 осіб, з них — 2 дитини, 34 людини постраждало (серед поранених ще одна дитина).
Відзначимо, що Дніпропетровщина чи не щодня зазнає руйнівних атак ворога, який намагається знищити інфраструктуру прифронтового регіону.
Фото ДСНС224
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