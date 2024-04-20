У Дніпрі з-під завалів дістали ще одну жертву, рятувальну операцію завершено

У Дніпрі, інфраструктуру якого ворог потужно обстріляв 19 квітня, вночі завершили рятувально-пошукові роботи у п'ятиповерхівці, яка зазнала найбільшого руйнування. З-під завалів будинку дістали тіло загиблого чоловіка, який став третьою жертвою атаки серед дніпрян.

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Він жив на п'ятому поверсі будинка, і його тіло деблокували останнім.

Розбирання завалів

За уточненими даними, кількість постраждалих мирних мешканців обласного центру досягла 24 осіб.

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Також у ДСНС зазначили, що психологічна допомога знадобилася 51 мешканцю міста.

Розбирали завали зруйнованої багатоповерхівки 101 рятувальник та 20 одиниць техніки.

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Працюють рятувальники

Сьогодні, 20 квітня, у Дніпропетровській області оголошено День жалоби за загиблими під час атаки 19 квітня. В той день через російські атаки загинуло 8 осіб, з них — 2 дитини, 34 людини постраждало (серед поранених ще одна дитина).

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Відзначимо, що Дніпропетровщина чи не щодня зазнає руйнівних атак ворога, який намагається знищити інфраструктуру прифронтового регіону.

Фото ДСНС

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