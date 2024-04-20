Таємнича співачка Klavdia Petrivna вперше з’явилась на сцені і заспівала наживо (відео)

Команда NEBO Music, яка продюсує співачку під псевдо Klavdia Petrivna продовжує гратися у таємниці, хоча вже і не стверджує, що замість неї виступає Маша Кондратенко.

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Вчора, 19 квітня, Klavdia Petrivna з'явилася сцені «Палацу спорту» як запрошена гостя першого з трьох концертів Артема Пивоварова.

Артисти презентували спільний трек, створений в рамках проєкту «Твої вірші мої ноти», реліз якого обіцяють вже на наступному тижні.

Також був анонсований великий сольний концерт Klavdia Petrivna у «Палаці спорту» 30 серпня цього року.



«Клавдія Петрівна протягом року тримала свою особистість у секреті та нарешті готова розкрити всі карти. Хто вона? — йдеться в тизері у сторіз співачки.

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За словами українського співака OSTY, інкогніто-співачкою Klavdia Petrivna вирішила стати не заради піару, а через сором'язливість: дівчина боялася зганьбитися у разі провалу.

В той же час в кінці минулого року блогер Богдан Беспалов заявив, що це Соломія Опришко, що їй 18 років, вона родом з Львівщини та навчається у музичному коледжі.

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Але коли інформація з'явилася в Мережі, продюсери співачки вирішили знову «сплутати карти»: 6 лютого 2024 року під час оголошення переможців премії «Золота Зоря Лірум» Klavdia Petrivna перемогла у номінації «Дебют року». Отримувати нагороду вийшла відома виконавиця Маша Кондратенко, але водночас не підтвердила свою тотожність з анонімною співачкою. Разом з тим слухачі звернули увагу на те, що тембри голосів Klavdia Petrivna та Маші Кондратенко схожі, але різняться.

Зазначимо, що випадок, коли виконавиця не бажає показувати обличчя, відомий з практики — такий прийом використовує співачка Sia, яка страждає через аутизм.

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А той же час Klavdia Petrivna колись поплатилась за бажання залишатись анонімною: шахраї від її імені зареєструвались на стрімінгових платформах та отримували гроші, адже ніхто не знає, як виглядає справжня Клавдії Петрівна.

Нагадаємо, що завдяки своєму унікальному голосу співачка вважається однією з майбутніх зірок українського шоубізу.



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