Терористи вдарили по багатоповерхівці у Вовчанську планерувальним боєприпасом: є жертви та поранені

У суботу, 20 квітня, російські війська знов завдали удару по Харківщині -обстріляли місто Вовчанськ.

Планерувальним боєприпасом вони атакували багатоповерхівку, в результаті чого є жертва та поранені, повідомили у поліції Харківської області.

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«Сьогодні близько 8:15 росіяни обстріляли місто Вовчанськ. За попередніми даними, військові рф завдали удар уніфікованим міжвідовим планерувальним боєприпасом УМПБ», — йдеться у повідомленні.

Згодом в обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок обстрілу зруйновано третій підʼїзд дев’ятиповерхового будинку.

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«У другому підʼїзді частково зруйновано дах. Двох мешканців деблокували з квартири. Поранення отримала жінка 1963 р.н. та чоловік 1979 р.н.», — додали правоохоронці.

У прокуратурі також повідомили, що за іншими адресами внаслідок ударів по місту загинули двоє чоловіків 50 та 84 років.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Зазначимо, що рашистські війська постійно обстрілюють населені пункти Харківської області, розташовані неподалік кордону з росією. Зокрема, під обстрілом постійно перебуває і Вовчанськ. 10 квітня російські війська атакували Вовчанськ керованими авіабомбами. Було повністю зруйновано поліклініку, є поранений.

Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч на 20 квітня росіяни завдали удари по Запоріжжю, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

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