Терористи знову атакували Харків: є загиблі та постраждалі (відео)

В ніч на четвер, 4 квітня, російський ворог знову атакував Харків з повітря.

Внаслідок атаки на Харків російських дронів, загинули п'ятеро людей, десять зазнали поранень різного ступеня тяжкості, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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«49-річний чоловік перебуває у важкому стані, інші пацієнти — у середньому та легкому станах. Серед постраждалих — медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги, яка у складі бригади приїхала на виклик та зазнала травм від повторного удару», — повідомив очільник ОДА.

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Усі постраждалі отримують медичну допомогу.

Крім того, кілька «шахедів» пошкодили приватні та багатоквартирні будинки.

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Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram уточнив, що на місці повторного прильоту БпЛА знайдені четверо загиблих людей і п'ятеро поранених. Натомість є ще одна жертва атаки.

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«В іншому районі міста попередньо маємо одного загиблого, там влучання в приватному секторі», — повідомив він.

Також Терехов попередив жителів міста, що у деяких районах можливі перебої зі світлом. На місцях прильотів працюють усі екстрені та комунальні служби, а також волонтери.

Нагадаємо, що вчора, 3 квітня, російський ворог завдав ракетного удару по Краснопільській громаді Сумщини. Внаслідок атаки пошкоджено 5 автомобілів, будівлі магазину та будинку культури.

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