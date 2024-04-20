Ворог обстріляв Миколаївську та Одеську області: є жертва та поранені

Окупанти в ніч на суботу, 20 квітня обстріляли не лише Запоріжжя, але й Миколаївську область — удар там прийшовся по селу Солончаки.

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Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.



«Внаслідок вчорашньої атаки у с. Солончаки загинула жінка», — розповів він.

Крім того, за даними голови ОВА, поранення отримали 14-річний хлопчик та літній чоловік.

«На зараз обидва поранені знаходяться в лікарні, стан стабільний. Надається вся необхідна медична допомога. Також було пошкоджено житловий будинок», — додав Кім.

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Крім того, минулої ночі російські терористи влаштували масований ракетний удар по Одеській області, повідомили в Силах оборони півдня України.

«На світанку, 20 квітня, російські війська спрямували керовані авіаційні ракети Х-59 з літаків тактичної авіації по Одеській області. Обидві цілі було знищено в акваторії Чорного моря», — розповіли військові.

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Пізніше, вже зранку, окупанти завдали удар балістикою з тимчасово окупованого Криму по Одесі.

«Уражено інфраструктурний об'єкт. Інформація про ступень пошкодження і постраждалих уточнюється», — додали в Силах оборони.

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Зазначимо що в ніч на 20 квітня російські війська влаштували новий комбінований обстріл України, використавши дрони та ракети. Загалом РФ по Україні випустила три балістичні ракети «Іскандер-М», дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області, а також дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 з акваторії Чорного моря.

ППО вдалося знищити дві ракети Х-59/Х-69 і три розвідувальні дрони у Криворізькому районі Дніпропетровської області, а також у Миколаївській та Одеській областях.

Фото ДСНС Одеської області

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