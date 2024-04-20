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Блогерка хотіла навчити підписників садити лохину, і потрапила в халепу (відео)

20:17 20 квітня 2024
Лохина

Ведення блогів в наші часи поступово перетворюється з хобі на спосіб заробляння грошей, і кожна людина, яка має знання в певній сфері діяльності, намагається завести акаунт та канал на youtube, щоб поступово ці знання монетизувати.

Але іноді з цим трапляються і трохи комічні ситуації.

Так, ведуча одного з акаунтів про садівництво вирішила навчити підписників правильному способу вирощування лохини і записала для цього відео.

Звичайно, деякі підписники похвалили її, подякувавши за таку детальну інструкцію (так добрі знайомі підвищують показники відвідуваності одне одному).

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А після цього сталося непередбачуване: серед фоловерів виявився чоловік, який добре знався на садівництві.

«А тепер реальна інструкція як садити. Викопайте яму 1м/1м/40−30см, засипаєте хвойним опадом (мох, голки, перегнилий субстрат). Це все йде разом в лісі одним шаром. Далі закриваєте боки плівкою і засипаєте опад, викопуєте лунку і заливаєте водою, коріння саджанця розмиваєте водою під тиском і встановлюєте в лунку. Все! Перші 2−3 роки просто не чіпайте або якщо хочете удобрити то сульфат амонію», — написав він. І отримав за свій коментар вісім лайків.

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На жаль, не відомо, чи віддячила йому вподобайкою власниця акаунту. Але це не надто й важливо: головне, що жінка тепер точно знатиме, як пересаджувати лохину.

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Раніше «ФАКТИ» писали, яке підживлення варто дати перцю, щоб потім збирати врожай відрами.

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