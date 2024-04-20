На Україну насуваються холоди: як вберегти розсаду від приморозків (відеопоради від аграрія-практика)

Весняна погода дуже мінлива: якщо вчора синоптики прогнозували прихід тепла з Чорного моря, то вже у суботу все «перевернулось з ніг на голову» — до нас прискаче хвацький циклон.

ВІДЕО ДНЯ

Про це пише синоптикиня Наталка Діденко.

«Холодно та дуже холодно буде на півночі та заході, на Вінниччині та Черкащині передбачається +8+12 градусів. На решті території України протягом дня +10+16 градусів. У Києві в неділю — дощі, сильний вітер, холодяка, близько +8 градусів», — прогнозує фахівчиня.

Досвідчені садівники і городники знають, що при таких сюрпризах від погоди потрібно захистити рослини та дерева на дачі.

РЕКЛАМА

Теоретики говорять, що найбільш надійним способом захисту грядок чи квітів від заморозків є укриття. Над рослинами встановлюють дуги, поверх яких настилають агроволокно. Зараз існують матеріали, які здатні захистити навіть від морозу -6 С, проте можна використати і підручні засоби — старі простирадла, клейонки, штори і килимки.

Краї покриття притискають до землі товстими дошками, цеглою або будь-якими іншими важкими предметами, щоб його не зірвало вітром. Якщо тканина дуже тонка, її краще намочити: лід стане надійним бар’єром на шляху холоду.

РЕКЛАМА

Менш поширеним є зрошення водою рослин з розпилювача: крижана кірка дозволяє зберегти всередині листя і стебел температуру на 1,5−2 С вище, ніж назовні. Це хороший спосіб захисту від короткочасного падіння температури на 2−3 С.

Також при незначних заморозках допомагає звичайний полив: вода починає випаровуватися, утворюючи невеликий туман навколо рослин, який стримує перепади температур. Парниковий ефект між листям зберігає власний мікроклімат. Якщо ж заморозки були засильними або не вдалося від них захиститися, врятувати хоча б частину урожаю можуть спеціальні препарати-біостимулятори.

РЕКЛАМА

А про те, як захищають цвітучі дерева та розсаду на практиці, розповідає засновник Youtube-каналу «Наша дача». Своє відео він записав кілька годин тому. Місце проживання аграрія-практика — столичний регіон.

Також доречним буде нагадати про дієві методи підживлення розсади, скажімо, помідорів, які допоможуть мінімізувати вплив на рослину низьких температур.



241

Читайте нас у Facebook