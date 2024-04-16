Дайте це підживлення перцю, і будете збирати врожай відрами

Сезон садівництва-городництва розпочався, і зараз важливо не тільки підгодовувати розсаду перцю слабким розчином марганцю та дріжджів, але й виконувати інші рекомендації агрономів.

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Зокрема, важливо правильно організувати полив. Вода є першою складовою, яка впливає на ріст та здоров'я перцю. Ця рослина потребує вологи, але може постраждати від занадто інтенсивного поливу. Тому рекомендується поливати її один раз на тиждень теплою водою, пише Styler.



Для росту та розвитку перцю необхідні такі сечовина та суперфосфат. Вони є основними компонентами, ідеальними для підживлення перцю.

Додатково можна використовувати такі складові:

- Азот зміцнює паростки та стимулює їхній ріст. Калій та фосфор сприяють зростанню рослин, міцнінню коренів і підвищенню імунітету.

- Мінеральні комплекси та органічні добрива необхідні для формування плодів. Фунгіциди застосовуються для захисту від шкідників і хвороб.

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При удобренні розсади перцю рекомендується виконувати поетапне внесення добрив.

Перше удобрення можна провести суперфосфатом вже після появи перших двох паростків. Далі, через два тижні після першого удобрення, можна застосувати сечовину. На 10 літрів води слід використати близько 5−7 грамів сечовини та 30 грамів суперфосфату.

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За потреби, можна провести ще одне удобрення за три дні до висадки розсади в город. Для цього розведіть у 10 літрах води 50 грамів суперфосфату та 20−30 грамів сульфату калію.

Щоб добрива ефективно засвоювалися, необхідно враховувати декілька важливих факторів.

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Добрива, які вносяться під корінь, краще за все застосовувати в ранкові години.

Пильнуйте, щоб мінеральні добрива не потрапляли на листя та стебла рослин, оскільки це може призвести до опіків у перцю.

Поживні речовини краще вносити разом з поливом, супроводжуючи це обов’язковим розпушуванням ґрунту.

Перед тим як годувати розсаду перцю, переконайтеся, що ґрунт має постійну вологість, але не пересихає або не стає мокрим.

Денна температура повинна залишатися в межах 23−27 градусів тепла, нічна — не нижче +16 градусів, а тривалість світлового дня — 16 годин щодня.

Також трохи згодом можна провести таку підкормку розсади перцю та томатів, від якої розсада почне товстішати та укорінюватись.

Ще для багатьох видів овочів на дачі можна використовувати яєчну шкарлупу.

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