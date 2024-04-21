Паркування автотранспорту в Києві знову стає платним: на які суми доведеться розщедритися водіям

Влада Києва в суді домоглася відновлення скасованої раніше плати за паркування автомобілів, тож її почнуть стягувати вже з 22 квітня. Про це повідомили на порталі міської влади.

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Паркування на муніципальних майданчиках буде платним лише в будні — з 08:00 до 22:00. В інший час та протягом вихідних воно відбуватиметься безкоштовно.

Розмір плати залежить від зони міста і становить:

I зона (центральні вулиці навколо вулиці Хрещатик) — 35 грн/год;

II зона («великий» центр від Шулявки до Печерська) — 25 грн/год;

III зона (решта міста) — 5 грн/год.

Щоб оплатити послугу через мобільний застосунок «Київ Цифровий», на початку паркування необхідно:

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вибрати «Сервіси водія» → «Погодинне паркування»;

вибрати номер авто з переліку або вказати його;

самостійно вибрати адресу і номер паркувального майданчика зі списку або він автоматично визначиться за геолокацією;

натиснути «Почати паркування»;

натиснути «Завершити паркування» щойно авто залишить паркінг. Після цього користувач може перейти до «Оплати паркування».

Паркування можна оплатити карткою, через Apple Pay чи Google Pay.

Оплату готівкою на муніципальних паркінгах не приймають.

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Важливо: під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв і не здійснюють евакуацію автомобілів.

Своєю чергою патрульні поліцейські нагадали, що виявляють порушників, які залишають свої автомобілі у невідведених для того місцях, зокрема, й на зупинках громадського транспорту, адже згідно з п. 15.9 Правил дорожнього руху, зупинка автомобілів забороняється ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає — ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох сторін. За порушення цього правила водієві загрожує штраф на суму 340 гривень.

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Нагадаємо також, що з лютого 2024 в Києві почали примусово евакуювати автомобілі, припарковані на велодоріжках та велосипедних смугах.

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