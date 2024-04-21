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Події

Затримано військових, які розстріляли поліцейських у Вінницькій області (фото)

15:47 21 квітня 2024
Затримання

Двох військовослужбовців, які вночі 20 квітня розстріли двох поліцейських у Гайсинському районі на Вінниччині, вбивши одного з них, затримали на Одещині. Про це повідомив начальник Національної поліції України Іван Вигівський.

«Завдяки злагодженій роботі оперативних служб було вставлено місцеперебування фігурантів — вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД», — написав він.

Нападники — двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області.

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Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників. Обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюються.

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За фактом нападу слідчими розпочато кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України — вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків. Санкція статті передбачає до довічного позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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Нападники на поліцейського планували втекти з країни, повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела.

«Вони перебували в закинутій будівлі, мали наміри поїхати за кордон. Наразі слідством встановлено, що причиною нападу було те, що вони перевозили бойові гранати. Але, як це було насправді, будемо з'ясовувати», — розповіла речниця Нацполіції Олена Бережна.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Рівненщині двоє місцевих напали на прикордонний наряд.

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