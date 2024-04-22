Агенція «Державний оператор тилу» провалює забезпечення ЗСУ продуктами харчування. Найгірша ситуація у пунктах постійної дислокації, забезпечення яких відбувається значною мірою за рахунок заздалегідь зроблених запасів. Про це у своєму блозі на сайті Obozrevatel повідомляє ексголова Луганської ОДА Георгій Тука з посиланням на звернення військових.

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Він опублікував звернення заступника командира однієї з бойових частин 59-ї бригади, полковника Олександром Заїченком, в якому вказується, що рівень забезпечення військової частини продуктами становить 45%.

«На передовій — трохи краще, на пунктах постійної дислокації (ППД) — повний треш. Критичний недовіз комплектів продуктів харчування. За словами Заїченка, він неодноразово звертався до ДОТ, до його голови Арсена Жумаділова, у відповідь — обіцянки, мовляв, потерпіть, буде краще. А як терпіти, коли рівень забезпечення 45%?» — зазначає Георгій Тука.

Інші офіцери, з якими поспілкувався Тука, також засвідчили, що ситуація з постачанням харчування на фронт є незадовільною.

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За словами колишнього очільника Луганщини, окремі постачальники повністю провалили поставку, не понесли за це жодної відповідальності, і були замінені на інших.

«Прості факти результатів роботи Жумаділова. Замість відкритих торгів — прямі договори. З більшою ціною, з постачальниками, пов’язаними з Гринкевичами. Два тижні тому Жумаділов особисто в інтерв’ю „Ліга.Нет“ запевняв, що ретельно перевірив постачальників. А через пару днів ДОТ, як божу росу, заливає в очі суспільству заяву, що одна з п’яти обраних ним „ретельно перевірених“ компаній, „Черкаський м’ясокомбінат“, виконала лише 25% заявок військових, а друга — „Твій хліб“ — лише 50%. Це означає, що три чверті військових частин одного постачальника і половина іншого залишилися без поставок», — пише Георгій Тука.

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Він нагадав, що ціна хліба у «Черкаського м’ясокомбінату» була близько 40 грн за 1 кг, майже наполовину вищою, ніж в інших. При цьому лише у частині полковника Заїченка 800 солдатам, які перебувають у ППД, неможливо забезпечити повноцінного харчування, і військова частина змушена самостійно шукати продукти харчування.

Також Георгій Тука зазначив, що новий постачальник, який замінив «Черкаський м’ясокомбінат» — «Контракт продрезерв 5», отримав від ДОТ ексклюзивні умови співпраці — зокрема, збільшення ціни комплекту до 118,02 гривні та пункт про передоплату у 30%.

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На думку Туки, один з факторів, який призвів до зриву постачання харчування, полягає в тому, що зараз поділ відбувається не по військових частинах, а по областях, в результаті чого військова частина змушена мати справу з кількома постачальниками, і спілкуватися з ними не напряму, а через ДОТ.

При цьому керівництво агенції, на думку Георгія Туки, не знає, як вирішити проблему, та змушене лише констатувати факт зриву постачання харчів для ЗСУ.

«Отже, вища вартість, непрозорість укладання договорів, зриви поставок і неправдиві заяви — це змова і корупція чи управлінська неспроможність? Чесно кажучи, обидва варіанти є катастрофічними. Бо обидва означають проблеми з харчуванням військових, які будуть тільки наростати. Суцільна „жумова яма“, куди валиться забезпечення ЗСУ», — підсумовує Георгій Тука.

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