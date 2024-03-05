Зрив харчових тендерів для ЗСУ: експерт проаналізував проблеми ДОТ Жумаділова

Зриви термінів постачання продуктів для ЗСУ, нові суди щодо нових дискримінаційних умов харчових тендерів — це те, чого слід очікувати через діяльність Арсена Жумаділова на чолі ДП «Державний оператор тилу» (ДОТ). Про це попереджає політичний та економічний експерт, кандидат наук Юрій Гаврилечко.

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На його думку, дії Жумаділова становить загрозу національній безпеці.

Він нагадав, що 22 лютого 2024 року новостворена спеціалізована агенція ДОТ провела 11 харчових аукціонів, які скасувала того ж дня після рішення суду, яким в тендерних умовах було встановлено низку дискримінаційних вимог. Такі умови були заздалегідь майже нереальними для виконання. На додаток до цього ДОТ має сплатити 600 тис. грн судового збору.

«Здавалося б, ну що з того, що гроші переходять з однієї бюджетної кишені до іншої, вони ж не губляться? Так, не губляться, але їх вже неможливо у звітному періоді витратити на потреби ЗСУ, тобто для МО ці гроші втрачено на поточний рік», — зазначив Гаврилечко.

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За тиждень, тобто 28 лютого, ДОТ переоголосив харчові закупівлі, проте з'явились нові вимоги до учасників, які виявились не менш унікальними за попередні.



Наприклад, за незареєстровану податкову накладну постачальник має сплатити штраф, розмір якого дорівнює розміру втраченого замовником податкового кредиту. Або ще варіант — 20% від вартості товару.

За планом Жумаділова, на постачальників продуктів харчування чекають мільйонні штрафи на кожному кроці, що майже автоматично відсікає виробників від участі в тендерах. Тоді як для ритейлерів, яких свого часу не вдалось протягти в переможці (через рішення суду), було обіцяно мільйонні передплати та жодних штрафів.

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«І це ще не все. Вочевидь, глибоким занепокоєнням ДОТ щодо якості роботи логістів-постачальників в учасників тендерів можна пояснити появу норми про штрафні санкції у розмірі 50% вартості товару за день прострочки + пеня 0,1% від цієї ж вартості за кожен день. Попри будь-які форс-мажори. Наприклад, зламався в дорозі автомобіль (таке буває на війні). Отримай штраф у 50%!» — написав він.

Раніше експерт Олексій Голобуцький також попередив, що з новими тендерними умовами на Жумаділова чекають нові суди, нові скасування торгів і нові втрати для бюджету. «Жумаділов, очевидно, не зміг втриматись від спокуси трохи скористатись отриманими ресурсами й важелями впливу: крупні тендери, крупні суми… І безперебійне постачання армії їжею опинилось на межі зриву», — додав він.

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