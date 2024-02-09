У гонитві за комісійними «Агенція» Жумаділова завищила вартість їжі для ЗСУ на 1,5 млрд грн

Від початку року тендери на все необхідне для армії, крім зброї, Міністерство оборони уповноважило проводити новостворену «Агенцію закупівель у сфері оборони» (ДП «Державний оператор тилу»). Її очолив чиновник Арсен Жумаділов. Нині ця людина розпоряджається мільярдними бюджетами на ЗСУ, пише на ФБ політичний експерт Андрій Золотарьов.

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При цьому Агенція отримує комісію у розмірі 0,4% від суми кожного контракту, а тому зацікавлена у здорожчанні лотів, додає він. Відстежити це Золотарьов пропонує, вивчивши перший та другий лютневий тендер, які пройшли через систему Prozorro.

«Візьмемо два свіженьких лютневих аукціони на харчування на загальну суму майже 7 млрд грн. З’ясовується, що „Агенція закупівель у сфері оборони“ під керівництвом Жумаділова завищує вартість набору харчування зі 120 до 139,38 гривні. Ніби копійки, але через велику кількість закупок цими копійками накапує різниця у 1,5 млрд грн. З цієї суми чиновники державного підприємства отримали 28 млн грн особисто для себе», — акцентує експерт.

Він відзначає, що, попри обіцяні нові підходи до оборонних закупівель, єдиним новим підходом, відповідно до оголошених лютневих тендерів, є зміна назви замовника: був Департамент держзакупівель Міноборони, тепер — Агенція. При цьому Департамент отримував лише зарплати, Агенція — 0,4% від суми контракту.

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«28 млн могли бути направлені на закупівлю харчів для ЗСУ, але підуть на зарплати і премії Агенції Жумаділова. До речі, зарплата її керівного складу сягає близько 200 тис. грн на місяць. А де обіцяні реформи? І наскільки з економічної та моральної точки зору доцільно витрачати 0,4% оборонного бюджету на утримання додаткової кількості чиновників?» — запитує Золотарьов.

Нагадаємо, наразі ДБР розслідує гучну справу львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який нажив мільйонні статки на постачанні українській армії.

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