37.56 / 38.06 40.61 / 41.29
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

У гонитві за комісійними «Агенція» Жумаділова завищила вартість їжі для ЗСУ на 1,5 млрд грн

11:05 9 лютого 2024
тендери для армії

Від початку року тендери на все необхідне для армії, крім зброї, Міністерство оборони уповноважило проводити новостворену «Агенцію закупівель у сфері оборони» (ДП «Державний оператор тилу»). Її очолив чиновник Арсен Жумаділов. Нині ця людина розпоряджається мільярдними бюджетами на ЗСУ, пише на ФБ політичний експерт Андрій Золотарьов.

При цьому Агенція отримує комісію у розмірі 0,4% від суми кожного контракту, а тому зацікавлена у здорожчанні лотів, додає він. Відстежити це Золотарьов пропонує, вивчивши перший та другий лютневий тендер, які пройшли через систему Prozorro.

«Візьмемо два свіженьких лютневих аукціони на харчування на загальну суму майже 7 млрд грн. З’ясовується, що „Агенція закупівель у сфері оборони“ під керівництвом Жумаділова завищує вартість набору харчування зі 120 до 139,38 гривні. Ніби копійки, але через велику кількість закупок цими копійками накапує різниця у 1,5 млрд грн. З цієї суми чиновники державного підприємства отримали 28 млн грн особисто для себе», —  акцентує експерт.

Він відзначає, що, попри обіцяні нові підходи до оборонних закупівель, єдиним новим підходом, відповідно до оголошених лютневих тендерів, є зміна назви замовника: був Департамент держзакупівель Міноборони, тепер — Агенція. При цьому Департамент отримував лише зарплати, Агенція — 0,4% від суми контракту.

РЕКЛАМА

«28 млн могли бути направлені на закупівлю харчів для ЗСУ, але підуть на зарплати і премії Агенції Жумаділова. До речі, зарплата її керівного складу сягає близько 200 тис. грн на місяць. А де обіцяні реформи? І наскільки з економічної та моральної точки зору доцільно витрачати 0,4% оборонного бюджету на утримання додаткової кількості чиновників?» — запитує Золотарьов.

Нагадаємо, наразі ДБР розслідує гучну справу львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який нажив мільйонні статки на постачанні українській армії.

РЕКЛАМА

78

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

карти

Стрільцям — Королева мечів, Дівам — Четвірка жезлів, а Овнам — Колісниця: Таро-гороскоп до 29 лютого

Подача до столу

Ароматний капусняк по-полтавськи: дуже смачна українська страва

Арсен Жумаділов

Арсена Жумаділова, який обіцяв прозорі аукціони для армії, уже піймали на непрозорості

Данило Гетьманцев

У нардепа Гетманцева знайшли дивну «схему» в декларації: він орендує у Франції у власної матері квартиру для родини

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту