Виявилася фанаткою «совєцьких пілоток» і «прогибів»: у Києві розгорівся скандал навколо призначення нової директорки ліцею

Схоже, ситуація з «кварталівцями», серед яких одна з актрис виявилася зараженою вірусом «победобесия», ризикує повторитися в одному з столичних ліцеїв, де новопризначена директорка публікувала у забороненій соцмережі «ВКонтакті» фото у радянській формі. Втім, сама вона заявляє, що сторінку було зламано…

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Йдеться про навчальний заклад «Престиж» у Солом'янському районі Києва, в який нещодавно була призначена нова очільниця. Про цю ситуацію повідомила вчителька математики навчального закладу Дарина Васильева.

«12 квітня в ліцей завітала нова директорка Наталія Барчук, про яку ніхто нічого не чув. Їй близько 33 років, в 2016 році закінчила НПУ імені Драгоманова, має першу категорію, по року працювала в адміністрації двох шкіл Солом’янського району, сама з Брянки Луганської області», — пише педагогиня.



Раптова зміна керівництва викликала інтерес з боку учнів та батьків. Але коли вони спробували дізнатись про нову директорку, то були дещо шоковані.

Виявилося, що на третій рік повномасштабної війни з росією на посаду директора ліцею «Престиж» в місті Києві призначили особу, яка:

1) активно веде сторінку в ВКонтакте (російською);

2) 09.05.2017 постить фото в пілотці з серпом і молотом у навчальному закладі (хоча з 2015 року діє Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки») і підписує фото «Мы помним… С Днем Победы» (хоча в Україні в цей час вже святкують День пам’яті);

3) 3.01.2022 постить відео, де вона приїжджає вночі додому в окуповану з 2014 року Брянку;

4) 07.07.2021 постить фото з нічного клубу в окупованій Брянці (тобто приїжджає туди не лише до батьків);

5) розповсюджує пост «ГОУ ЛНР «Брянковский УВК№ 5», на групу якого вона підписана, який вихваляє окупаційну адміністрацію російської федерації в окупованій частині Луганської області та розповідає, як бравий інспектор ДПС ГІБДД відвідав рєбят із навчального закладу (дії вочевидь містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого за ст.436−2 Кримінального кодексу)

6) постійно постить фото досить дивного для освітянки змісту, наприклад підписуючи їх «Практикую прогибы». Крім того, чимало відвертих селфі.

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При цьому в акаунті «Тати Барчук» зовсім відсутні пости про широкомасштабне вторгнення, збори для ЗСУ чи пости патріотичного направлення. Востаннє користувачка була ВКонтакті 19 квітня — тобто, через тиждень після свого призначення на директорську посаду.

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«Ми стурбовані, що ліцей очолила людина, яка порушує закон. Ми переймаємося за безпеку наших дітей, а також за їхнє майбутнє навчання і виховання в ліцеї на чолі з Барчук Н.М.», — додала вчителька

Про реакцію батьків учнів ліцею пише Марина Губарець, яка зазначає, що листи щодо цього призначення були відправлені в різноманітні інстанції. Але реакція була дещо дивною: «Спочатку в райвідділі освіти робили здивовані та перелякані очі. Потім почалися лагідні прохання на кшталт „дайте дівчинці проявити себе, вона відкрита до співпраці“. Сьогодні вже відчувається тиск на педколектив та на батьків — не женіть хвилі, не піднімайте галасу. А галас дуже хочеться здіймати! Особливо, коли починають тиснути. Тому що нам не байдуже, хто і як вчитиме наших дітей. Нам хочеться знати, хто і чому наполегливо проштовхує дуже сумнівну особу на керівні посади в освіті. До нас вже дійшла інформація, як вона накерувала в попередніх школах, і ми не хочемо такої долі для ліцею. Нас обурює, що все це відбувається в нашій країні, під час війни. Ми прагнемо дійсно прогресивної освіти, вільної від будь-якого виду корупції та авторитаризму».

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Тим часом нова директорка заявляє про злам її старої сторінки у соцмережах. «Крім того, що хтось зламав стару сторінку і поширює компрометуючі факти, які принижують мою честь і гідність, я уточнень надати не можу. Думаю, що свої суб'єктивні судження вам краще пояснять замовники цих статей», — цитує Наталію Барчук видання «Телеграф».

Ексклюзивний матеріал «Як тільки вимкнули телекамеру, директорка школи зауважила, що одними танцюльками дітей не навчиш» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото із соцмережі

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