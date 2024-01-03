Страшні не «московські воші», а «українські гниди»: глядачів обурили недолугі жарти «Кварталу 95» про переселенців

Схоже, заміна Олени Кравець в проєкті «Вечірній Квартал» на Ірину Гатун вийшла не зовсім вдалою.

Адже нова актриса — не тільки любить 9 Травня і пілотки, а в 2018—2019 році гарно проводила час в окупованому Криму, але вже в першому виступі у 2024 році змогла розгнівати глядачів.

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Про це написав у Мережі користувач Сергій Марченко.

«Чи може переконана любителька скрєп і пушкіністанської культури жартувати з жінок, які постраждали від окупації — очевидно ні. Спочатку ти розважаєш окупантську публіку у Феодосії — а потім тамтешні окупантські морпіхи із 810 бригади планують висадку на Одесу, руйнують Маріуполь і окопуються на запорізькому напрямку», — цитує він у своєму пості Марину Данилюк-Єрмолаєву.

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"Військовий" образ актриси з минулого

Самого ж пана Марченка обурив номер «кварталівців», в якому Гатун виконує роль переселенки з окупованого Скадовська, яка начебто намагається перейти на українську мову після переїзду до Закарпаття. Зокрема, вона показує, як переселенка «с*ська довська», яка раніше «разговорювала на росіянському язику», і «позаблювала» (забула) українську.

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«Я розумію, чому помилки людей, що переходять на українську, висміює російська пропаганда. Там все дуже просто: висміювання застосовується, щоб зросійщені українці навіть не думали повертати собі рідну мову. Російська пропаганда намагається максимально перешкодити поверненню української мови в Україну», — пише користувач.

Саме тому всі, хто намагаються говорити українською, російською пропагандою висміюються і виставляються тупими рагулями.

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«Але я не розумію, чому повернення до рідної мови висміюють друзі президента України. Яку задачу вони вирішують, коли висміюють повернення до української разом із російськими пропагандистами? Як допомагають своїй воюючій країні, коли атакують українську мову?» — обурюється наш співгромадянин.

Ще більш жорстко відреагував на показану «смішну сценку» мер окупованого Скадовська Олександр Яковлєв.

«Дуже правий був Петлюра, який казав: „Нам не так страшні московські воші, нам страшні українські гниди“. Жарти про с*ськи зі Скадовська, напевно, комусь здаються дуже смішними. Але нехай це буде на совісті режисерів. Сподіваюся, у них вистачить сили вибачитися перед українцями. Скадовськ сьогодні в окупації, і справді, чого зараз потребують скадовчани, — це підтримки», — певен він.

Сподіваємось, в «Кварталі» зроблять висновки з порад своїх глядачів і вибачаться перед ними. Адже кожен, хто в такий час вирішив перейти на українську мову, точно визначився, що він — українець, який не цурається своєї культури.

«І жодні помилки не мають значення. Бо головне тут бути не філологом, а українцем», — зазначають у мережі.

Нагадаємо, раніше невдалими жартами «Кварталу-95» про окупований Скадовськ обурився тренер воротарів збірної України з футболу Рустам Худжамов.

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