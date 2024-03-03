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Нереальна красуня: Саліванчук після розлучення знялася в еротичній фотосесії

19:51 3 березня 2024
Анна Саліванчук

Поки селебрітіз на Заході використовують «голі сукні» для того, щоб виразити свій внутрішній світ, українки йдуть схожим шляхом, застосовуючи елементи еротичних зйомок для того, щоб сказати про наболіле в душі.

Так, зокрема, поступила і українська акторка, зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» Анна Саліванчук.

Вона вирішила не тільки поділилася кадрами, на яких постає у червоних колготках, червоних довгих рукавичках, чорних стрингах, у чорній шубі, на підборах та без бюстгальтера, але й опублікувала свою «сповідь», крик жіночої душі, в якій описує свій стан після розлучення з нардепом Олександром Божком.

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«Ці відчуття, які я відчувала останній рік і, врешті, все закінчилось і я можу поділитись з вами своїми думками. Сім ознак, що ти переходиш на новий рівень: апатія і смуток, тобі здається, що час вислизає крізь пальці, відчуваєш порожнечу всередині себе, як раніше жити не можеш, а що робити далі поки не зрозуміло, гостро відчуваєш страхи і тривогу, сиплеться все оточення, черга раптових збігів. Якщо ви теж відчуваєте в собі ці ознаки, знайте, що попереду щось нове і прекрасне ви просто в пошуках себе», — розповіла Саліванчук.

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Своєю чергою, підписники сторінки акторки підтримали її та оцінили сміливі кадри:

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«Нереальна», — написала першою ще одна красуня, Наталка Денисенко.

«Красуня», «Гарна, вродлива дівчина. Трохи гаряча, трохи спокуслива. І, головне, — вільна!», «Ваша сексуальність піднімає настрій», — підтримали актрису читачі блогу.

Нагадаємо, що вперше розповісти про сімейні проблеми Анна Саліванчук вирішила незадовго до Дня Валентина, коли питання з розлученням вже було фактично вирішено.

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