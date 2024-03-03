Нереальна красуня: Саліванчук після розлучення знялася в еротичній фотосесії

Поки селебрітіз на Заході використовують «голі сукні» для того, щоб виразити свій внутрішній світ, українки йдуть схожим шляхом, застосовуючи елементи еротичних зйомок для того, щоб сказати про наболіле в душі.

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Так, зокрема, поступила і українська акторка, зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» Анна Саліванчук.

Вона вирішила не тільки поділилася кадрами, на яких постає у червоних колготках, червоних довгих рукавичках, чорних стрингах, у чорній шубі, на підборах та без бюстгальтера, але й опублікувала свою «сповідь», крик жіночої душі, в якій описує свій стан після розлучення з нардепом Олександром Божком.

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«Ці відчуття, які я відчувала останній рік і, врешті, все закінчилось і я можу поділитись з вами своїми думками. Сім ознак, що ти переходиш на новий рівень: апатія і смуток, тобі здається, що час вислизає крізь пальці, відчуваєш порожнечу всередині себе, як раніше жити не можеш, а що робити далі поки не зрозуміло, гостро відчуваєш страхи і тривогу, сиплеться все оточення, черга раптових збігів. Якщо ви теж відчуваєте в собі ці ознаки, знайте, що попереду щось нове і прекрасне ви просто в пошуках себе», — розповіла Саліванчук.

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Своєю чергою, підписники сторінки акторки підтримали її та оцінили сміливі кадри:

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«Нереальна», — написала першою ще одна красуня, Наталка Денисенко.

«Красуня», «Гарна, вродлива дівчина. Трохи гаряча, трохи спокуслива. І, головне, — вільна!», «Ваша сексуальність піднімає настрій», — підтримали актрису читачі блогу.

Нагадаємо, що вперше розповісти про сімейні проблеми Анна Саліванчук вирішила незадовго до Дня Валентина, коли питання з розлученням вже було фактично вирішено.

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