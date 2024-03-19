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Шоу-бізнес

Анна Саліванчук поскаржилася на переслідування невідомого чоловіка

19:34 19 березня 2024
Анна Саліванчук

Популярна українська акторка, зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» Анна Саліванчук, яка нещодавно офіційно підтвердила розлучення, потерпає від переслідування невідомого чоловіка. Про це зірка розповіла в Instagram. За її словами, чоловік відстежує її місце перебування за відео, яке вона публікує, а потім з’являться в тих місцях, де й вона. Тому Анна перестала публікувати дописи в реальному часі та обережніше ставиться до свого контенту.

«Це відео я публікую, коли вже поїхала зі спортивної зали. У мене зранку було два тренування, я попарилася, але не виставляю нічого, бо, на жаль, в комплексі спортзалів, де я знаходжуся, а їх багато по Києву, з'явився якийсь маніяк. Він дивиться мої сторіз, які я публікую з місця, і одразу приїжджає туди, де я знаходжуся. Якось він відслідковує по картинці і ходить за мною, що капець…» — поскаржилася Анна.

Вона звернулася до переслідувача та просить залишити її в спокої.

«Чув? Не роби так більше! Мені неприємно відчувати, що за мною слідкують», — наголосила Анна, звернувшись до переслідувача.

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Нещодавно Саліванчук знялася в еротичній фотосесії.

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Раніше Злата Огнєвіч скаржилася на переслідувача, який погрожував їй вбивством. Артистка змушена була звертатись до поліції.

Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

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