Анна Саліванчук поскаржилася на переслідування невідомого чоловіка
Популярна українська акторка, зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» Анна Саліванчук, яка нещодавно офіційно підтвердила розлучення, потерпає від переслідування невідомого чоловіка. Про це зірка розповіла в Instagram. За її словами, чоловік відстежує її місце перебування за відео, яке вона публікує, а потім з’являться в тих місцях, де й вона. Тому Анна перестала публікувати дописи в реальному часі та обережніше ставиться до свого контенту.
«Це відео я публікую, коли вже поїхала зі спортивної зали. У мене зранку було два тренування, я попарилася, але не виставляю нічого, бо, на жаль, в комплексі спортзалів, де я знаходжуся, а їх багато по Києву, з'явився якийсь маніяк. Він дивиться мої сторіз, які я публікую з місця, і одразу приїжджає туди, де я знаходжуся. Якось він відслідковує по картинці і ходить за мною, що капець…» — поскаржилася Анна.
Вона звернулася до переслідувача та просить залишити її в спокої.
«Чув? Не роби так більше! Мені неприємно відчувати, що за мною слідкують», — наголосила Анна, звернувшись до переслідувача.
Нещодавно Саліванчук знялася в еротичній фотосесії.
Раніше Злата Огнєвіч скаржилася на переслідувача, який погрожував їй вбивством. Артистка змушена була звертатись до поліції.
Фото: instagram.com/salivanchuk.anna103
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