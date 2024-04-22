Жорстка дієта до добра не доводить: відома ведуча впала зі стільця прямо на сцені

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь, яка раніше зізнавалася у незвичній фобії, просто на сцені полетіла зі стільця на підлогу.

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Про це вона розповіла у себе в соціальній мережі.

Прикрий інцидент з ведучою трапився під час знімань гумористичного шоу, де вона брала участь. Знаменитість грала в одному з номерів. Лебідь мала йти з газетою та сісти на стілець, водночас не відриваючись від читання.

Однак, щось пішло не за планом. Коли Лебідь сідала, то не змогла втримати рівновагу. Ведуча просто на сцені разом зі стільцем гепнулася на підлогу.

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«Ляп на сцені», — коротко підписала відео Олена-Христина та додала смайлики, що сміються.

Про свій стан ведуча розповідати не стала. Однак, судячи з реакції Лебідь, травм вона не отримала. Ба більше, ситуація лише повеселила знаменитість, адже коли Олена-Христина підіймалася з підлоги, то ледь стримувала емоції, аби не засміятися.

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У коментарях знаменитість підтримали фани та зазначили, що це дійсно було ефектне падіння. Деякі ж поцікавилися, чи не отримала ведуча травм: «Кріс навіть падає яскраво», «Хоч не забились?», «і смішно, і грішно».

В той же час деякі фанати впевнені, що справа у жорсткій дієті, якої притримується ведуча. Днями вона показала раціон, якого дотримується — цілком ймовірно, що при такій кількості їжі можна дійсно втратити свідомість.

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Тим більше, що досить часто у сім'ї знаменитості замість вечері влаштовують перегляд серіалів.

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